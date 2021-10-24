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    Продлит ли «Ювентус» победную серию?

    «Интер» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
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    Футболисты «Ювентуса»
    В воскресенье, 24 октября миланский «Интер» на своем поле примет туринский «Ювентус» в девятом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Сан-Сиро», начнется в 21:45 по московскому времени. «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Октября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.40
  • Ставка!
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    «Интер»

    Миланский «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 17 очков.

    В восьми сыгранных турах «нерадзурри» одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    Команда Симоне Индзаги в октябре обыграла «Сассуоло» (2:1) и уступила «Лацио» (1:3).

    Также миланский коллектив нанес поражение «Шерифу» (3:1) в Лиге чемпионов и сократил отставание от чемпиона Молдавии и «Реала» до 2 баллов.

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    Серьезных кадровых проблем у «Интера» сейчас нет. За команду не может играть только Кристиан Эриксен, у которого случился сердечный приступ еще на Евро-2020.

    «Ювентус»

    Туринский «Ювентус» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 14 баллами.

    На счету «старой синьоры» четыре победы, две ничьи и два поражения в восьми турах национального первенства.

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    • При этом победная серия подопечных Массимилиано Аллегри насчитывает уже четыре матча, в которых они обыграли «Специю» (3:2), «Сампдорию» (3:2), «Торино» (1:0) и «Рому» (1:0).

    В середине недели в Лиге чемпионов туринцы нанесли поражение «Зениту» (1:0) благодаря позднему голу Деяна Кулусевски.

    Среди травмированных у «Ювентуса» значатся Пауло Дибала и Адриен Рабьо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 2.10, победа «Ювентуса» — 3.40, ничья — 3.80.

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    Трудно выделить явного фаворита в этом противостоянии. Да, «нерадзурри» набрали больше очков, но важно заметить, что их результаты с начала сезона идут на спад.

    В то же время «старая синьора» уверенно набирает обороты, побеждая с конца сентября во всех встречах.

    Учитывая опыт и хитрость Аллегри, мы предположим, что туринцы ближе подберутся к успеху. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 1.80.

    Еще один вариант — «победа "Ювентуса" с форой 0». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.50.

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    «Интер» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Ювентус» победную серию?
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