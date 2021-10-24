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    «Барса» и «Реал» устроят перестрелку в Эль Класико?

    «Барселона» — «Реал». Прогноз (к. 2.68) и ставки на чемпионат Испании по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал»
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    Ансу Фати
    «Барселона» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках десятого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 24 октября на «Камп Ноу», начало — в 17:15 мск. «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Октября 2021 года
    Барселона
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    •  Барселона 17:15 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Барселона»

    «Барселона» после восьми сыгранных матчей находится на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе каталонцев сейчас 15 очков — на четыре меньше, чем у занимающего первую строчку «Реал Сосьедада».

    В прошлом туре «Барса» одержала волевую победу над «Валенсией» — 3:1. Команда классно отреагировала на быстрый пропущенный гол. В дальнейшем у сине-гранатовых было заметное превосходство над соперником.

    То же самое можно сказать и про встречу с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов, несмотря на то, что счет всего лишь 1:0. Украинский клуб провел весь матч на своей половине поля.

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    Правда, перед октябрьской паузой на матчи сборных у «Барсы» было два неприятных поражения. Сначала команда Рональда Кумана уступила «Бенфике», а потом проиграла «Атлетико». Но сейчас в игре «Барсы» наблюдается заметный прогресс.

    В предстоящем матче Куман не сможет рассчитывать на Педри, Рональда Араухо и Мартина Брейтвейта.

    «Реал»

    «Реал» тем временем занимает второе место, опережая «Барсу» на два очка. При этом у «Мадрида» тоже есть еще одна игра в запасе.

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    • Ранее на этой неделе «Реал» одержал шикарную гостевую победу над донецким «Шахтером» — 5:0. Четыре мяча украинский клуб получил после перерыва, а одним из лучших в составе «Королевского клуба» был Винисиус Жуниор, оформивший дубль.

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    • Благодаря этому успеху «Реал» прервал неприятную серию из трех матчей без побед. После ничьей с «Вильярреалом» команда Карло Анчелотти неожиданно проиграла «Шерифу» и «Эспаньола».

    «Реал» одержал пять побед в семи гостевых матчах. И кроме того, «Мадрид» пока что забивал во всех выездных встречах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не видят фаворита в предстоящем Эль Класико. На «Барселону» можно поставить за 2.81, а на победу «Реала» — за 2.57. Ничью предлагают за 3.90.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне «Реал» дважды обыграл «Барсу». Тогда Зинедин Зидан дважды загнал Кумана в ловушку. Но теперь у «Мадрида» нет хитрого Зидана. Анчелотти, безусловно, тоже может удивить, но в любом случае сейчас «Барселоне» в тактическом плане будет проще, чем раньше.

    Так что «Барса» вполне может удивить своего главного конкурента. Но на исход сейчас нет смысла ставить — впереди одно из самых непредсказуемых Эль Класико за долгое время.

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    Между тем, вполне вероятно, что соперники порадуют результативным футболом. Надежной обороной «Барса» и «Реал» не могут похвастаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.68.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.40. Новая серия противостояния «Реала» и «Барселоны» не будет скучной.

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    «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка (2.68), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. «Барса» и «Реал» устроят перестрелку в Эль Класико?
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