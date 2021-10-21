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    «Доностьяррас» быстро разделаются со «Штурмом»?

    «Штурм» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Лига Европы, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Реал Сосьедад»
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    Аднан Янузай
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 21 октября, начало — в 22:00 мск. «Штурм» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Штурм»

    «Штурм» начал групповой турнир Лиги Европы откровенно неудачно. Австрийцы не набрали ни одного очка в двух матчах.

    Болезненным вышло домашнее поражение от ПСВ (1:4). Так что теперь австрийцам придется крайне сложно в борьбе даже за 3 место в группе.

    В последнем матче своего чемпионата «Штурм» минимально переиграл «Рид». Впрочем, выше 2 места команда вряд ли поднимется: его оккупировал «Зальцбург».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Несомненно, спаренные матчи с испанцами — шанс для «Штурма». Между тем, шансов на положительный исход с такими проблемами в обороне у команды мало.

    «Реал Сосьедад»

    В Примере баски стартовали просто прекрасно. Сейчас команда занимает первое место, имея в своем активе 20 очков.

    Зато старт в групповом турнире Лиге Европы сансебастьянцам не удался. «Доностьяррас» набрали пока только два очка.

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    • «Реал Сосьедад» свой последний поединок выиграл. Минимальная победа над «Мальоркой» была добыта в самом эндшпиле встречи.

    Для басков наступает момент истины в Лиге Европы. Притом, что «Реал Сосьедад» борется за выход в плей-офф, команде нужно непременно побеждать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.63, на ничью за 4.27, а на «Штурм» — за 5.36.

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    Хозяева неудачно стартовали в Лиге Европы, пропустив в свои ворота уже пять мячей.

    «Реал Сосьедад» наверняка сыграет с позиции силы, и быстро добьется своего.

    Испанцы пока не побеждали, и наверняка сделают это в этом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Штурм» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» быстро разделаются со «Штурмом»?
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