«Спарта» Прага
«Спарта», как серебряный призер прошлого чемпионата Чехии, в текущем евросезоне стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но преодолеть ее не смог, проиграв «Монако».
Перебравшись после этого в Лигу Европы клуб из Праги миновал отборочную стадии и сразу попал в групповую стадию, где после двух проведенных игр набрал четыре очка.
Стартовал коллектив с выездной мировой против датского «Брондбю», сыграв 0:0, а во втором матче он на своей территории минимально обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 1:0.
К данной встрече «Спарта» подходит с серией из пяти викторий с учетом всех турниров, три которые были в рамках чемпионата страны, где она идет на второй строке, немного отставая от лидера.
«Лион»
«Лион» в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Франции, благодаря чему получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.
Старт во втором по значимости еврокубке выдался для «ткачей» очень даже хорошо. В двух проведенных играх они добыли максимум очков, поочередно обыграв 2:0 в гостях «Рейнджерс» и 3:0 дома «Брондбю».
Напомним, что в прошлом сезоне «львы» не участвовали в еврокубках, а сезоном ранее они добились невероятного успеха, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, проиграв там 0:3 «Баварии».
К данному поединку «Лион» подходит после домашней виктории над «Монако» 2:0 в чемпионате Франции, в котором он пока идет шестым, но от второй строки отстает на два пункта.
В евротурнирах эти клубы между собой провели четыре поединка. Трижды в этих встречах сильнее были французы и раз победитель не был выявлен.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.97.
На викторию «Спарты» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.75.
«Ткачи» к данной игре подходят после трудного поединка против монегасков, который отнял у них много сил. Поэтому к данной игре гости вполне могут еще не восстановить свои силы и не выиграть. Наш прогноз на эту встречу — 1Х.