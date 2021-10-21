21 октября в третьем туре групповой стадии Лиги Европы на «Дженерали Арене» в Праге состоится матч между участниками квартета А — «Спартой» и «Лионом». Игра начнется в 22:00 по мск. «Спарта» Прага — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спарта» Прага

«Спарта», как серебряный призер прошлого чемпионата Чехии, в текущем евросезоне стартовал в квалификации Лиги чемпионов, но преодолеть ее не смог, проиграв «Монако».

Перебравшись после этого в Лигу Европы клуб из Праги миновал отборочную стадии и сразу попал в групповую стадию, где после двух проведенных игр набрал четыре очка.

Стартовал коллектив с выездной мировой против датского «Брондбю», сыграв 0:0, а во втором матче он на своей территории минимально обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 1:0.

Все прогнозы на Лигу Европы

К данной встрече «Спарта» подходит с серией из пяти викторий с учетом всех турниров, три которые были в рамках чемпионата страны, где она идет на второй строке, немного отставая от лидера.

«Лион»

«Лион» в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Франции, благодаря чему получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.

Старт во втором по значимости еврокубке выдался для «ткачей» очень даже хорошо. В двух проведенных играх они добыли максимум очков, поочередно обыграв 2:0 в гостях «Рейнджерс» и 3:0 дома «Брондбю».

Напомним, что в прошлом сезоне «львы» не участвовали в еврокубках, а сезоном ранее они добились невероятного успеха, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, проиграв там 0:3 «Баварии».

К данному поединку «Лион» подходит после домашней виктории над «Монако» 2:0 в чемпионате Франции, в котором он пока идет шестым, но от второй строки отстает на два пункта.

В евротурнирах эти клубы между собой провели четыре поединка. Трижды в этих встречах сильнее были французы и раз победитель не был выявлен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.97.

На викторию «Спарты» дают — 3.65, ничья оценена — в 3.75.

«Ткачи» к данной игре подходят после трудного поединка против монегасков, который отнял у них много сил. Поэтому к данной игре гости вполне могут еще не восстановить свои силы и не выиграть. Наш прогноз на эту встречу — 1Х.