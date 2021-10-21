«Маккаби» Хф сыграет на своем поле со «Славией» П в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Маккаби» Хф — «Славия» П: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хф

«Маккаби» Хф в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть лишь один балл. Причем в графе забитые мячи у команды значится красноречивый ноль.

В последнем матче своего чемпионата «Маккаби» Хф выиграл. На выезде команда разнесла в щепки «Хапоэль» из Иерусалима (1:4).

Вот только дела в чемпионате Израиля у команды идут не лучшим образом. После шести туров «Маккаби» Хф имеет в своем активе 10 очков и лишь 4 строчку в таблице.

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У команды из Хайфы крайне неудачно складывались дела в атаке. И лишь последняя победа стала в этом плане приятным исключением. Ждем продолжения?!

«Славия» П

Пражане в двух матчах набрали только три пункта. Разумеется, спаренные матчи с израильтянами становятся для «Славии» чем-то вроде решающих схваток.

Хуже всего, что у команды не ладятся дела в чемпионате. Команда из Праги на пять очков отстает от лидера «Виктории», однако имеет матч в запасе.

Правда, в минувшем туре чемпионата «Славия» П сумела добыть три очка. Дома пражане переиграли либерецкий «Слован» (3:1).

Кадровая ситуация в команде аховая. Ряд исполнителей находится в лазарете, что может помешать чехам в этом поединке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Славию» П за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Маккаби» Хф — за 3.20.

«Маккаби» Хф лишь в последнем матче сумел продемонстрировать свою силу в атаке.

«Славия» П без нескольких ведущих игроков испытает проблемы в этой встрече .

Отсутствие нескольких ведущих игроков у чехов делает шансы команд на успех почти равными. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.