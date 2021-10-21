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    В Хайфе забьют и те, и другие?

    «Маккаби» Хф — «Славия» П. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Лига конференций, 21 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хф — «Славия» П
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    Николае Станчу
    «Маккаби» Хф сыграет на своем поле со «Славией» П в рамках 3-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 21 октября, начало — в 19:45 мск. «Маккаби» Хф — «Славия» П: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа E 21 Октября 2021 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 19:45 Славия П Славия П
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
    •

    «Маккаби» Хф

    «Маккаби» Хф в двух стартовых поединках Лиги конференций сумел добыть лишь один балл. Причем в графе забитые мячи у команды значится красноречивый ноль.

    В последнем матче своего чемпионата «Маккаби» Хф выиграл. На выезде команда разнесла в щепки «Хапоэль» из Иерусалима (1:4).

    Вот только дела в чемпионате Израиля у команды идут не лучшим образом. После шести туров «Маккаби» Хф имеет в своем активе 10 очков и лишь 4 строчку в таблице.

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    У команды из Хайфы крайне неудачно складывались дела в атаке. И лишь последняя победа стала в этом плане приятным исключением. Ждем продолжения?!

    «Славия» П

    Пражане в двух матчах набрали только три пункта. Разумеется, спаренные матчи с израильтянами становятся для «Славии» чем-то вроде решающих схваток.

    Хуже всего, что у команды не ладятся дела в чемпионате. Команда из Праги на пять очков отстает от лидера «Виктории», однако имеет матч в запасе.

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    • Правда, в минувшем туре чемпионата «Славия» П сумела добыть три очка. Дома пражане переиграли либерецкий «Слован» (3:1).

    Кадровая ситуация в команде аховая. Ряд исполнителей находится в лазарете, что может помешать чехам в этом поединке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Славию» П за 2.25, на ничью за 3.20, а на «Маккаби» Хф — за 3.20.

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    «Маккаби» Хф лишь в последнем матче сумел продемонстрировать свою силу в атаке.

    «Славия» П без нескольких ведущих игроков испытает проблемы в этой встрече.

    Отсутствие нескольких ведущих игроков у чехов делает шансы команд на успех почти равными. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Маккаби» Хф — «Славия» П: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.10.2021. Прогнозы на футбол. В Хайфе забьют и те, и другие?
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