«Зенит» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Зенит» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Питерцы в предыдущем туре Лиги чемпионов добыли свою первую викторию. Команда Сергея Семака разгромила «Мальме» (4:0).

А вот в минувшем туре своего чемпионата «Зенит» уступил. Поражение от «Арсенала» (2:1) стало настоящей сенсацией.

В кадровом плане у зенитовцев не все идеально. Травмированы Вячеслав Караваев и Клаудиньо. А вот к отсутствию Магомеда Оздоева уже привыкли.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Петербуржцы лишь дважды пересекались с «Ювентусом». Тогда, 13 лет назад, туринцы были сильнее (1:0, 0:0).

«Ювентус»

После крайне неудачного старта «Старая Сеньора» постепенно приходит в себя. Пять побед подряд — крейсерский ход!

В Серии А дела у «Ювентуса» тоже идут на лад. Минувший тур команда провела победно, не оставив шансов «Роме» (1:0).

«Ювентус» смотрится довольно монолитно, даже несмотря на уход Роналду. Правда, с реализацией дела обстоят похуже: три последних виктории были минимальными.

6 очков в двух стартовых турах Лиги чемпионов — прекрасное подспорье перед спаренными матчами с «Зенитом». Наверняка туринцы лелеют надежду оперативно решить вопрос с проходом в плей-офф.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.15, на ничью за 3.30, а на «Зенит» — за 3.50.

Питерцы в родных стенах намерены зацепиться за очки .

Туринцы сильны надежной обороной, но «Ювентусу» придется непросто в новых для себя климатических условиях.

Настрой питерцев и поддержка родной арены станут слагаемыми стартового успеха команды Семака. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.