ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Team SpiritКиношная история со счастливым концом. Как Team Spirit покорила большой киберспортивный турнир? Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром»
  • 12:42
    • Семак сообщил, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Ювентусом»
  • 10:52
    • Руни хочет возглавить «Ньюкасл»
  • 10:25
    • Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»
    Все новости спорта

    «Зенит» сразу обескуражит «Старую Сеньору»?

    «Зенит» — «Ювентус». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги чемпионов 20 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Зенит Прогнозы на Ювентус Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на футбол России Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба
    «Зенит» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 22:00 мск. «Зенит» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 20 Октября 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 22:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    Питерцы в предыдущем туре Лиги чемпионов добыли свою первую викторию. Команда Сергея Семака разгромила «Мальме» (4:0).

    А вот в минувшем туре своего чемпионата «Зенит» уступил. Поражение от «Арсенала» (2:1) стало настоящей сенсацией.

    В кадровом плане у зенитовцев не все идеально. Травмированы Вячеслав Караваев и Клаудиньо. А вот к отсутствию Магомеда Оздоева уже привыкли.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Петербуржцы лишь дважды пересекались с «Ювентусом». Тогда, 13 лет назад, туринцы были сильнее (1:0, 0:0).

    «Ювентус»

    После крайне неудачного старта «Старая Сеньора» постепенно приходит в себя. Пять побед подряд — крейсерский ход!

    В Серии А дела у «Ювентуса» тоже идут на лад. Минувший тур команда провела победно, не оставив шансов «Роме» (1:0).

  • Трансферный дайджест. 12 — 18 октября
  • Уйдет ли Левандовски из «Баварии», где видит свое будущее Погба, найдет ли «Барселона» качественных свободных агентов и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • «Ювентус» смотрится довольно монолитно, даже несмотря на уход Роналду. Правда, с реализацией дела обстоят похуже: три последних виктории были минимальными.

    6 очков в двух стартовых турах Лиги чемпионов — прекрасное подспорье перед спаренными матчами с «Зенитом». Наверняка туринцы лелеют надежду оперативно решить вопрос с проходом в плей-офф.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.15, на ничью за 3.30, а на «Зенит» — за 3.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Питерцы в родных стенах намерены зацепиться за очки.

    Туринцы сильны надежной обороной, но «Ювентусу» придется непросто в новых для себя климатических условиях.

    Настрой питерцев и поддержка родной арены станут слагаемыми стартового успеха команды Семака. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Зенита» -0.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бешикташ — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.83
  • Экспресс дня 19 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сток Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.13
  • Прогноз на матч Интер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зенит» — «Ювентус»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. «Зенит» сразу обескуражит «Старую Сеньору»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры