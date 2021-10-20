ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиТрансферный дайджест. 12 — 18 октября «Краснодар» — «Уфа»Никто не заслуживал поражения. «Уфа» не удержала победу над «Краснодаром» Артемий ПанаринНХЛ. Дубль Костина, первые шайбы в сезоне у Панарина, Бучневича, Барбашева и Любушкина
  • 00:11
    • «Эспаньол» дома обыграл «Кадис»
  • 23:59
    • Гол Ляказетта спас «Арсенал» от поражения
  • 22:14
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:55
    • «Бетис» минимально выиграл у «Алавеса»
    Все новости спорта

    Еще один подвиг «Спартака»?

    «Спартак» — «Лестер». Дерзкая ставка за 7.20 на матч Лиги Европы 20 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Спартак Прогнозы на Лестер Сити Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руй Витория
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 20 октября, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа C 20 Октября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 17:30 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
    •

    «Спартак»

    Рую Витории можно простить все неудачи только за героическую победу в Неаполе. «Спартак» сотворил настоящую сенсацию (2:3).

    А вот в минувшем туре своего чемпионата «Спартак» чуть не проиграл. В дерби с «Динамо» команда Витории лишь в концовке спасла положение (2:2).

    В кадровом плане у спартаковцев есть проблемы. Травмированы Эсекель Понсе и Квинси Промес, а прицел Джордана Ларссона давно молчит.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Нет сомнений, что москвичи психологически воспряли после успеха в Италии. Вероятно, на «Открытие Арене» стоит ждать от хозяев очередного чуда.

    «Лестер»

    «Лисы» крайне неудачно стартовали в Лиге Европы. Лишь один набранный балл по итогам двух туров — не самый веселый улов.

    В АПЛ «Лестер» также смотрится не столь ярко. 11 место после 8 туров говорят о кризисе в команде, пусть Джейми Варди отличился уже 7 голами.

  • «Ньюкаслу» нужно еще много времени
  • Реакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
  • Вчера

    • «Лестер» в минувшем туре АПЛ сотворил сенсацию. «Лисы» дома переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:2), причем вновь солировал Варди.

    «Лисы» не проигрывают уже на протяжении месяца. Впрочем, команда частенько ошибается в обороне и немало пропускает.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.89, на ничью за 3.58, а на «Спартак» — за 4.60.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Команда Витории наверняка постарается совершить еще один футбольный подвиг.

    «Лестер» испытывает трудности в обороне, которые помешают команде добиться положительного результата.

    Настрой спартаковцев сыграет решающую роль в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 7.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Александрова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Рыбакина — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Остапенко — Петкович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Контавейт — Синякова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бублик — Марченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Селтик — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.80
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Брюгге — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бешикташ — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — «Лестер»: прогноз, ставка (7.20), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. Еще один подвиг «Спартака»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры