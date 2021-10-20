«Спартак»
Рую Витории можно простить все неудачи только за героическую победу в Неаполе. «Спартак» сотворил настоящую сенсацию (2:3).
А вот в минувшем туре своего чемпионата «Спартак» чуть не проиграл. В дерби с «Динамо» команда Витории лишь в концовке спасла положение (2:2).
В кадровом плане у спартаковцев есть проблемы. Травмированы Эсекель Понсе и Квинси Промес, а прицел Джордана Ларссона давно молчит.
Нет сомнений, что москвичи психологически воспряли после успеха в Италии. Вероятно, на «Открытие Арене» стоит ждать от хозяев очередного чуда.
«Лестер»
«Лисы» крайне неудачно стартовали в Лиге Европы. Лишь один набранный балл по итогам двух туров — не самый веселый улов.
В АПЛ «Лестер» также смотрится не столь ярко. 11 место после 8 туров говорят о кризисе в команде, пусть Джейми Варди отличился уже 7 голами.
«Лестер» в минувшем туре АПЛ сотворил сенсацию. «Лисы» дома переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:2), причем вновь солировал Варди.
«Лисы» не проигрывают уже на протяжении месяца. Впрочем, команда частенько ошибается в обороне и немало пропускает.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.89, на ничью за 3.58, а на «Спартак» — за 4.60.
Команда Витории наверняка постарается совершить еще один футбольный подвиг.
Настрой спартаковцев сыграет решающую роль в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 7.20. Для остальных — более умеренный прогноз.