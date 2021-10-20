«Спартак» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 20 октября, начало — в 17:30 мск. «Спартак» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Рую Витории можно простить все неудачи только за героическую победу в Неаполе. «Спартак» сотворил настоящую сенсацию (2:3).

А вот в минувшем туре своего чемпионата «Спартак» чуть не проиграл. В дерби с «Динамо» команда Витории лишь в концовке спасла положение (2:2).

В кадровом плане у спартаковцев есть проблемы. Травмированы Эсекель Понсе и Квинси Промес, а прицел Джордана Ларссона давно молчит.

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Нет сомнений, что москвичи психологически воспряли после успеха в Италии. Вероятно, на «Открытие Арене» стоит ждать от хозяев очередного чуда.

«Лестер»

«Лисы» крайне неудачно стартовали в Лиге Европы. Лишь один набранный балл по итогам двух туров — не самый веселый улов.

В АПЛ «Лестер» также смотрится не столь ярко. 11 место после 8 туров говорят о кризисе в команде, пусть Джейми Варди отличился уже 7 голами.

«Лестер» в минувшем туре АПЛ сотворил сенсацию. «Лисы» дома переиграли «Манчестер Юнайтед» (4:2), причем вновь солировал Варди.

«Лисы» не проигрывают уже на протяжении месяца. Впрочем, команда частенько ошибается в обороне и немало пропускает.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 1.89, на ничью за 3.58, а на «Спартак» — за 4.60.

Команда Витории наверняка постарается совершить еще один футбольный подвиг.

«Лестер» испытывает трудности в обороне , которые помешают команде добиться положительного результата.

Настрой спартаковцев сыграет решающую роль в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Спартака» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 7.20. Для остальных — более умеренный прогноз.