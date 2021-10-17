«Металлург» Липецк сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 15:00 мск. «Металлург» Липецк — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Липецк

«Металлург» Липецк вновь в игре! Кто-то уже списал липчан из ФНЛ, но они не намерены за здорово живешь поднимать руки в гору!

На данный момент в активе у команды всего 15 очков и 17 место. Правда, отставание от спасительной 16 позиции составляет 4 очка.

В минувшем туре «Металлург» Липецк сыграл на характере. Дома команда минимально переиграла крепенький «Велес».

Прогнозы на ФНЛ

Две победы подряд — неплохое подспорье в борьбе за выживание. При этом серия липчан без поражений составляет уже три матча.

«Балтика»

Сергей Игнашевич неплохо стартовал, но в прошлом туре был удручен результатом. Балтийцы дома умудрились уступить аутсайдеру «Волгарю» (0:2).

Некоторые специалисты уже припоминают клубному руководству, что, быть может, не стоило отправлять в отставку Евгения Калешина. Дела при прошлом коуче шли не хуже и не лучше.

Калининградцы уже скатились до 13 места в ФНЛ. И это, заметьте, команда, ставившая перед собой еще летом максимальные задачи!

Даже лидеру атак «Балтики» Яну Казаеву пока не удается вытащить команду хотя бы в середину турнирной таблицы. Ждем чудес от Игнашевича?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.86, на ничью за 3.40, а на «Металлург» Липецк — за 4.20.

Липчане проводят отличный турнирный отрезок , и наверняка постараются продлить успешные выступления.

«Балтика» крайне нестабильна, но в Липецк едет за очками.

Обе команды будут стремиться разжиться очками, и стоит ожидать обоюдоострых атак. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.