«Металлург» Липецк
«Металлург» Липецк вновь в игре! Кто-то уже списал липчан из ФНЛ, но они не намерены за здорово живешь поднимать руки в гору!
На данный момент в активе у команды всего 15 очков и 17 место. Правда, отставание от спасительной 16 позиции составляет 4 очка.
В минувшем туре «Металлург» Липецк сыграл на характере. Дома команда минимально переиграла крепенький «Велес».
Две победы подряд — неплохое подспорье в борьбе за выживание. При этом серия липчан без поражений составляет уже три матча.
«Балтика»
Сергей Игнашевич неплохо стартовал, но в прошлом туре был удручен результатом. Балтийцы дома умудрились уступить аутсайдеру «Волгарю» (0:2).
Некоторые специалисты уже припоминают клубному руководству, что, быть может, не стоило отправлять в отставку Евгения Калешина. Дела при прошлом коуче шли не хуже и не лучше.
Калининградцы уже скатились до 13 места в ФНЛ. И это, заметьте, команда, ставившая перед собой еще летом максимальные задачи!
Даже лидеру атак «Балтики» Яну Казаеву пока не удается вытащить команду хотя бы в середину турнирной таблицы. Ждем чудес от Игнашевича?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.86, на ничью за 3.40, а на «Металлург» Липецк — за 4.20.
«Балтика» крайне нестабильна, но в Липецк едет за очками.
Обе команды будут стремиться разжиться очками, и стоит ожидать обоюдоострых атак. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.