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    • Источник: Талалаева могут уволить, если «Ахмат» проиграет «Химкам»
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    Отправят ли «Химки» Талалаева в отставку?

    «Химки» — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 2.15) на чемпионат России по футболу 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ахмат»
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    Андрей Талалаев
    Подмосковные «Химки» сыграют на своем поле с грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 17 октября 2021 года, начало — в 16:30 мск. «Химки» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Октября 2021 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
    •

    «Химки»

    Химчане провалили старт чемпионата, одержав всего 1 победу в 10 турах (5 ничьих, 4 поражения). На паузу в Премьер-лиге клуб ушел на последнем месте в турнирной таблице.

    В сентябре «Химки» на выезде уступили «Уфе» (2:3) в рамках РПЛ и по пенальти проиграли «Саранску» (1:1, 6:7) в гостевом матче Кубка России.

    В последних матчах подопечные Игоря Черевченко дома разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и на выезде поделили очки с тульским «Арсеналом» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 10-ти туров РПЛ «Химки» с 8 очками и разницей мячей 8-15 идут на 16-м месте. Денис Глушаков забил 6 голов, но не сыграет из-травмы, также как и Дмитрий Тихий.

    «Ахмат»

    «Ахмат» в этом сезоне РПЛ еще ни разу не сыграл вничью: 4 победы и 6 поражений, в том числе и три поражения в последних 4 турах.

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    • В сентябре подопечные Андрея Талалаева дома уступили «Краснодару» (0:2) в матче РПЛ, зато в матче Кубка России на выезде разгромили московский «Кайрат» (3:0).

    В последних матчах грозненцы на выезде одолели «Ростов» (1:2), после чего на своем поле уступили «Спартаку» (0:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 10-ти туров РПЛ «Ахмат» с 12 очками и разницей мячей 11-16 идет на 12-м месте. Даниил Уткин забил 3 гола. Не сыграют Бериша, Швец, Тодорович, Архипов и Кадыров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Ахмата» — 2.80.

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    «Ахмат» выиграл в 6 предыдущих очных поединках с «Химками» в РПЛ. В прошлом сезоне грозненцы победили со счетом 2:1 в гостях и 3:1 дома.

    Обе команды понесли существенные потери и обе болтаются в нижней части таблицы. Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.92 и ТМ 2,5 за 1.71.

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    «Химки» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Отправят ли «Химки» Талалаева в отставку?
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