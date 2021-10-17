Подмосковные «Химки» сыграют на своем поле с грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура РПЛ. Матч пройдет 17 октября 2021 года, начало — в 16:30 мск. «Химки» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Химчане провалили старт чемпионата, одержав всего 1 победу в 10 турах (5 ничьих, 4 поражения). На паузу в Премьер-лиге клуб ушел на последнем месте в турнирной таблице.

В сентябре «Химки» на выезде уступили «Уфе» (2:3) в рамках РПЛ и по пенальти проиграли «Саранску» (1:1, 6:7) в гостевом матче Кубка России.

В последних матчах подопечные Игоря Черевченко дома разошлись миром с «Локомотивом» (0:0) и на выезде поделили очки с тульским «Арсеналом» (0:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 10-ти туров РПЛ «Химки» с 8 очками и разницей мячей 8-15 идут на 16-м месте. Денис Глушаков забил 6 голов, но не сыграет из-травмы, также как и Дмитрий Тихий.

«Ахмат»

«Ахмат» в этом сезоне РПЛ еще ни разу не сыграл вничью: 4 победы и 6 поражений, в том числе и три поражения в последних 4 турах.

В сентябре подопечные Андрея Талалаева дома уступили «Краснодару» (0:2) в матче РПЛ, зато в матче Кубка России на выезде разгромили московский «Кайрат» (3:0).

В последних матчах грозненцы на выезде одолели «Ростов» (1:2), после чего на своем поле уступили «Спартаку» (0:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 10-ти туров РПЛ «Ахмат» с 12 очками и разницей мячей 11-16 идет на 12-м месте. Даниил Уткин забил 3 гола. Не сыграют Бериша, Швец, Тодорович, Архипов и Кадыров.

Прогноз и ставка

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.15, а на победу «Ахмата» — 2.80.

«Ахмат» выиграл в 6 предыдущих очных поединках с «Химками» в РПЛ. В прошлом сезоне грозненцы победили со счетом 2:1 в гостях и 3:1 дома.

Обе команды понесли существенные потери и обе болтаются в нижней части таблицы. Прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет .