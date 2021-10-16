«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 8-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стартовал вполне успешно. Нынешнее 3 место явно видится временным, к тому же отставание от лидера измеряется лишь двумя очками.

Команда Хосепа Гвардиолы, наряду с «Челси», обороняется лучше всех в лиге. В 7 матчах манкунианцы пропустили лишь 3 мяча.

В минувшем туре «Манчестер Сити» ограничился одним заработанным пунктом. Выездная ничья с «Ливерпулем» (2:2) вышла боевой.

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«Бернли» для «Манчестер Сити» — весьма удобный оппонент. Восемь (!) последних очных поединков завершились победами манкунианцами.

«Бернли»

«Кларетовые» вновь обречены на борьбу за выживание. Текущее 18 место с тремя очками в активе ничего иного не предвещает.

В минувшем туре «Бернли» разжился одним баллом. Сухая ничья в матче с «Норвичем» вряд ли стала приятным исходом.

К слову, в последних двух турах команда набрала два очка. И это притом, что в стартовых пяти поединках «кларетовые» разжились лишь одним баллом.

«Бернли» постепенно набирает обороты, однако тягаться с грандом для команды непозволительная роскошь. Вероятно, в этом поединке «кларетовых» ничего позитивного не ждет.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.12, на ничью за 9.00, а на «Бернли» — за 19.00.

Манкунианцы традиционно успешно играют с «Бернли» .

«Кларетовым» голы даются с заметной натугой, да и тягаться с командой Гвардиолы для команды не по силам.

Надежная оборона позволит хозяевам разжиться очками в этом матче. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.05.