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    «Лейпциг» останется без победы?

    «Фрайбург» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Бундеслига, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Лейпциг»
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    Кристофер Нкунку
    «Фрайбург» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Октября 2021 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» стартовал вполне успешно. Наряду с «Майнцем», у команды самая надежная в лиге оборона, давшая сбой лишь 5 раз.

    Более того, команда лишь на один пункт отстает от лидера Бундеслиги «Баварии». Сейчас «Фрайбург» расположился на 4 позиции.

    В минувшем туре «Фрайбург» добыл три пункта. На выезде команда одолела «Герту» (1:2), забив решающий мяч в начале последней четверти часа матча.

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    «Быки» для «Фрайбурга» — крайне неудобный оппонент. В пяти последних поединках команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

    «Лейпциг»

    Новый сезон для «быков» начался не столь удачно. Видимо, чемпионские амбиции «Лейпцигу» снова придется отложить…

    В минувшем туре «Лейпциг» победил. Дома был разгромлен «Бохум», в ворота которого «быки» отгрузили три безответных мяча.

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  • 12/10/2021

    • К слову, в той встрече солировал Кристофер Нкунку. На счету хавбека дубль, да и 4 гола в 7 матчах чемпионата — вполне приличная личная статистика.

    В кадровом плане у «быков» ситуация благоприятная. Основные исполнители в строю, к тому же дела в чемпионате все-таки идут на подъем.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.79, на ничью за 3.90, а на «Фрайбург» — за 4.63.

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    Хозяева обороняются блестяще, и логично настроены взять очки в родных стенах.

    «Лейпциг» не слишком стабилен, к тому же имеет трудности с реализацией.

    Надежная оборона позволит хозяевам разжиться очками в этом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» или ничья с коэффициентом 2.10.

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    «Фрайбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» останется без победы?
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