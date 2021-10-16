«Фрайбург» сыграет на своем поле с «Лейпцигом» в рамках 8-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 16:30 мск. «Фрайбург» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» стартовал вполне успешно. Наряду с «Майнцем», у команды самая надежная в лиге оборона, давшая сбой лишь 5 раз.

Более того, команда лишь на один пункт отстает от лидера Бундеслиги «Баварии». Сейчас «Фрайбург» расположился на 4 позиции.

В минувшем туре «Фрайбург» добыл три пункта. На выезде команда одолела «Герту» (1:2), забив решающий мяч в начале последней четверти часа матча.

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«Быки» для «Фрайбурга» — крайне неудобный оппонент. В пяти последних поединках команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

«Лейпциг»

Новый сезон для «быков» начался не столь удачно. Видимо, чемпионские амбиции «Лейпцигу» снова придется отложить…

В минувшем туре «Лейпциг» победил. Дома был разгромлен «Бохум», в ворота которого «быки» отгрузили три безответных мяча.

К слову, в той встрече солировал Кристофер Нкунку. На счету хавбека дубль, да и 4 гола в 7 матчах чемпионата — вполне приличная личная статистика.

В кадровом плане у «быков» ситуация благоприятная. Основные исполнители в строю, к тому же дела в чемпионате все-таки идут на подъем.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лейпциг» за 1.79, на ничью за 3.90, а на «Фрайбург» — за 4.63.

Хозяева обороняются блестяще , и логично настроены взять очки в родных стенах.

«Лейпциг» не слишком стабилен, к тому же имеет трудности с реализацией.

Надежная оборона позволит хозяевам разжиться очками в этом матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Фрайбурга» или ничья с коэффициентом 2.10.