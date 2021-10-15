В пятницу, 15 октября, сборная Колумбии на своем поле примет команду Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча, которая пройдет в Барранкилье, начнется в 00:00 по московскому времени. Колумбия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Сборная Колумбии занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора, имея на своем счету 15 очков.

Подопечные Рейнальдо Руэды оба своих поражения потерпели еще в прошлом году, но в шести предыдущих встречах сразу пять раз сыграли вничью, обыграв при этом только Чили (3:1).

В двух октябрьских встречах «кофейщики» поделили очки с Уругваем (0:0) и Бразилией (0:0), что можно назвать приличным результатом.

Все прогнозы на ЧМ-2022

На летнем Кубке Америки-2021 сборная Колумбии заняла третье место, проиграв в полуфинале в серии пенальти Аргентине, которая в итоге и взяла трофей.

Из-за травм колумбийцы сейчас не могут рассчитывать на Луиса Мурьеля, Мигеля Борху и Андреаса Андраде.

Эквадор

Сборная Эквадора расположилась на третьей строчке в турнирной таблице южноамериканского отбора, набрав 16 баллов.

Команда Густаво Альфаро, как правило, чередует хорошие матчи с провальными, а в октябре она дома разгромила Боливию (3:0), а на выезде уступила Венесуэле (1:2).

На Кубке Америки-2021 «трехцветные» хоть и дошли до четвертьфинала, но по ходу турнира не одержали ни одной победы, а вылетели после неудачи в игре с Аргентиной (0:3).

За сборную Эквадора в связи с травмой не сыграет вратарь Эрнан Галиндес.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Колумбии — 1.77, победа сборной Эквадора — 5.40, ничья — 3.50.

«Кофейщики» достойно сыграли в этом месяце против Уругвая и Бразилии, но им явно хочется одержать победу, тем более что турнирная ситуация этого требует.

«Трехцветным» сейчас не хватает стабильности, поэтому нам кажется, что им будет трудно рассчитывать даже на одно очко. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Подопечные Рейнальдо Руэды не забили ни одного мяча в двух предыдущих играх, однако в этот раз их должно прорвать, тем более что в составе есть такие мастера, как Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Дуван Сапата. Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Колумбии больше 1,5» за 1.96.