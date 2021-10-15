ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания идет на втором месте в группеФинальный тест для России, Испании и Нидерландов Александр ОвечкинГолы Овечкина и интрига Капризова. А за чем еще можно понаблюдать в новом сезоне НХЛ? Дидье ДешамТоп-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?
  • 11:47
    • «Ньюкасл» хочет купить ведущего форварда «Челси»
  • 11:11
    • Консорциум из Саудовской Аравии вслед за «Ньюкаслом» может приобрести миланский «Интер»
  • 10:48
    • «Не хочет — и не надо». Карпин рассказал подробности отказа Дзюбы играть за сборную России
  • 10:16
    • Карпин о работе в сборной: А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?
  • 00:22
    • Сборная Польши победила Албанию в матче отбора к ЧМ-2022
  • 00:11
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  • 23:54
    • Сборная Дании оформила выход на ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Одержит ли Колумбия столь важную победу?

    Колумбия — Эквадор. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 15 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Колумбии Прогнозы на сборную Эквадора Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Колумбия — Эквадор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуван Сапата
    В пятницу, 15 октября, сборная Колумбии на своем поле примет команду Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча, которая пройдет в Барранкилье, начнется в 00:00 по московскому времени. Колумбия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 15 Октября 2021 года
    Колумбия
  • Санта-Фе-Де-Богота
    •  Колумбия 00:00 Эквадор Эквадор
  • Кито
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
    •

    Колумбия

    Сборная Колумбии занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканского отбора, имея на своем счету 15 очков.

    Подопечные Рейнальдо Руэды оба своих поражения потерпели еще в прошлом году, но в шести предыдущих встречах сразу пять раз сыграли вничью, обыграв при этом только Чили (3:1).

    В двух октябрьских встречах «кофейщики» поделили очки с Уругваем (0:0) и Бразилией (0:0), что можно назвать приличным результатом.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    На летнем Кубке Америки-2021 сборная Колумбии заняла третье место, проиграв в полуфинале в серии пенальти Аргентине, которая в итоге и взяла трофей.

    Из-за травм колумбийцы сейчас не могут рассчитывать на Луиса Мурьеля, Мигеля Борху и Андреаса Андраде.

    Эквадор

    Сборная Эквадора расположилась на третьей строчке в турнирной таблице южноамериканского отбора, набрав 16 баллов.

    Команда Густаво Альфаро, как правило, чередует хорошие матчи с провальными, а в октябре она дома разгромила Боливию (3:0), а на выезде уступила Венесуэле (1:2).

  • Стыки гарантированы. Победа в Мариборе вывела Россию в лидеры группы
  • Сборная России одержала выездную победу со счетом 2:1 над командой Словении в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • На Кубке Америки-2021 «трехцветные» хоть и дошли до четвертьфинала, но по ходу турнира не одержали ни одной победы, а вылетели после неудачи в игре с Аргентиной (0:3).

    За сборную Эквадора в связи с травмой не сыграет вратарь Эрнан Галиндес.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Колумбии — 1.77, победа сборной Эквадора — 5.40, ничья — 3.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Кофейщики» достойно сыграли в этом месяце против Уругвая и Бразилии, но им явно хочется одержать победу, тем более что турнирная ситуация этого требует.

    «Трехцветным» сейчас не хватает стабильности, поэтому нам кажется, что им будет трудно рассчитывать даже на одно очко. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Подопечные Рейнальдо Руэды не забили ни одного мяча в двух предыдущих играх, однако в этот раз их должно прорвать, тем более что в составе есть такие мастера, как Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Дуван Сапата. Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Колумбии больше 1,5» за 1.96.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.78
  • Прогноз на матч Томь — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Факел — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак-2
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ротор — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.01
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Локомотив — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Колумбия — Эквадор: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли Колумбия столь важную победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры