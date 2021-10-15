ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания идет на втором месте в группеФинальный тест для России, Испании и Нидерландов Александр ОвечкинГолы Овечкина и интрига Капризова. А за чем еще можно понаблюдать в новом сезоне НХЛ? Дидье ДешамТоп-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?
  • 06:44
    • Медведев не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
  • 06:58
    • Хачанов проиграл Басилашвили в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
  • 22:04
    • «Амур» нанес разгромное поражение ЦСКА
  • 19:40
    • Карасев назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Динамо»
  • 17:30
    • Дивеев избежал серьезной травмы
  • 16:20
    • Один из лидеров «Милана» заразился коронавирусом
    Все новости спорта

    Забитые мячи влетят в обе стороны

    «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 1.76) на футбол, Чемпионат Турции, 15 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Миши Батшуайи
    В рамках 9-го тура турецкой Суперлиги состоится очередное стамбульское дерби, в котором «Истанбул Башакшехир» сыграет с «Бешикташем». Поединок пройдет 15 октября на стадионе «Фатиха Терима» и начнется в 20:00 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир», выигравший чемпионат Турции в позапрошлом сезоне, в минувшем первенстве с большим трудом сохранил свою прописку в элитном дивизионе.

    В этом же первенстве «оранжевые» также не радуют своих болельщиков, набрав в восьми турах только шесть баллов и находятся недалеко от опасной зоны, опережая ее только по дополнительным показателям.

    Начали данную компанию они с четырех фиаско подряд, правда, все с разницей в один мяч. В последующих четырех встречах коллектив чередовал выигрыши и проигрыши.

    Все прогнозы на футбол

    В минувшем игровом дне «Истанбул Башакшехир» уступил в гостях «Карагюмрюку» 1:3, а ранее дома разгромил «Ризеспор» 3:0. На своем поле в этом сезоне набрал шесть очков из 12 возможных.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ», ставший в прошлом сезоне чемпионом Турции, в этом первенстве пока идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на два очка от лидера.

    За восемь проведенных поединков «черные орлы» добыли пять викторий, две встречи закончили мировыми исходами и раз проиграли, уступив в позапрошлом туре в гостях 1:2 «Алтаю».

  • Финальный тест для России, Испании и Нидерландов
  • Расклады отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • Вчера

    • В минувшем же игровом дне «черно-белые» переиграли на своей арене «Сивасспор» со счетом 2:1, а немного ранее они в раках Лиги чемпионов потерпели выездное фиаско от «Аякса» 0:2. Это поражение стало для них вторым подряд в данном турнире.

    В рамках чемпионата Турции у «Бешикташа» всего два поражения вне родных стен за последние девять игр. Также в этом отрезке он дважды сыграл вничью и добился пяти викторий.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В прошлом чемпионате страны «Бешикташ» дважды обыграл «Истанбул Башакшехир» с одинаковым счетом по 3:2.

    Прогноз и ставка на «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бешикташа» — 2.33, победа «Истанбул Башакшехир» — 3.12, ничья — 3.62.

    За последние шесть очных встреч этих команд только в одном случае не забивали оба коллектива. Так что с большей долей вероятности в этой игре голы влетят в обе стороны.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Йокерит — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Рига — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.93
  • Экспресс дня 14 октября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боливия — Парагвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Колумбия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Каролина — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Аргентина — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Детройт — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Чили — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Бразилия — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 15.10.2021. Прогнозы на футбол. Забитые мячи влетят в обе стороны
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры