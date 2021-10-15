В рамках 9-го тура турецкой Суперлиги состоится очередное стамбульское дерби, в котором «Истанбул Башакшехир» сыграет с «Бешикташем». Поединок пройдет 15 октября на стадионе «Фатиха Терима» и начнется в 20:00 по мск. «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Истанбул Башакшехир»

«Истанбул Башакшехир», выигравший чемпионат Турции в позапрошлом сезоне, в минувшем первенстве с большим трудом сохранил свою прописку в элитном дивизионе.

В этом же первенстве «оранжевые» также не радуют своих болельщиков, набрав в восьми турах только шесть баллов и находятся недалеко от опасной зоны, опережая ее только по дополнительным показателям.

Начали данную компанию они с четырех фиаско подряд, правда, все с разницей в один мяч. В последующих четырех встречах коллектив чередовал выигрыши и проигрыши.

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В минувшем игровом дне «Истанбул Башакшехир» уступил в гостях «Карагюмрюку» 1:3, а ранее дома разгромил «Ризеспор» 3:0. На своем поле в этом сезоне набрал шесть очков из 12 возможных.

«Бешикташ»

«Бешикташ», ставший в прошлом сезоне чемпионом Турции, в этом первенстве пока идет на третьей позиции в турнирной таблице, отставая на два очка от лидера.

За восемь проведенных поединков «черные орлы» добыли пять викторий, две встречи закончили мировыми исходами и раз проиграли, уступив в позапрошлом туре в гостях 1:2 «Алтаю».

В минувшем же игровом дне «черно-белые» переиграли на своей арене «Сивасспор» со счетом 2:1, а немного ранее они в раках Лиги чемпионов потерпели выездное фиаско от «Аякса» 0:2. Это поражение стало для них вторым подряд в данном турнире.

В рамках чемпионата Турции у «Бешикташа» всего два поражения вне родных стен за последние девять игр. Также в этом отрезке он дважды сыграл вничью и добился пяти викторий.

В прошлом чемпионате страны «Бешикташ» дважды обыграл «Истанбул Башакшехир» с одинаковым счетом по 3:2.

Прогноз и ставка на «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Бешикташа» — 2.33, победа «Истанбул Башакшехир» — 3.12, ничья — 3.62.

За последние шесть очных встреч этих команд только в одном случае не забивали оба коллектива. Так что с большей долей вероятности в этой игре голы влетят в обе стороны.