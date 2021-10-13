В среду, 13 октября, челнинский КАМАЗ сыграет на своем поле с красноярским «Енисеем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет на арене «КАМАЗ», начало — в 18:00 мск. «КАМАЗ» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

В семи последних турах у «КАМАЗа» лишь одна победа — челнинский клуб испытывает серьезные проблемы с реализацией моментов.

В конце сентября подопечные Владимира Клонцака на выезде уступили «Ротору» (0:1) и разошлись миром с «Велесом» — 0:0.

В последних матчах челнинский клуб дома обыграл «Краснодар-2» (2:0), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию, а потом КАМАЗ в гостях поделил очки с «Торпедо» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

После 16 туров ФНЛ «КАМАЗ» занимает 9-е место с 23 очками. Разница мячей 15-14, Александр Гаглоев забил 5 голов.

«Енисей»

Красноярский клуб в сентябре выдал серию из четырех поражений, проиграв на выезде «Факелу» (1:3), «Оренбургу» (0:2) и «Акрону» (1:4), и уступив дома «Томи» (2:3).

Прервать серию неудач удалось лишь в начале октября, вырвав на последних минутах выездную победу у «Нефтехимика» благодаря пенальти — 3:2.

Календарь и таблица ФНЛ

В последнем матче «Енисей» дома поделил очки с «Ротором» (1:1) и с 18 очками идет на 16-м месте. Разница мячей 21-29, Валерий Кичин забил 4 гола

Прогноз и ставка

На победу «КАМАЗа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Енисея» — 2.60.

Команды сыграли в рамках Кубка ФНЛ в 2020 году со счетом 2:2. «КАМАЗ» уже девять матчей не играет вничью дома, а «Енисей» 12 матчей не играет вничью на выезде.

Последние три победы хозяева одержали на своем поле. Прогнозируем, что «КАМАЗ» не проиграет .