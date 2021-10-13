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    Увезет ли «Енисей» очки из Набережных Челнов?

    «КАМАЗ» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, первенство ФНЛ, 13 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «КАМАЗ» — «Енисей»
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    «Енисей»
    В среду, 13 октября, челнинский КАМАЗ сыграет на своем поле с красноярским «Енисеем» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет на арене «КАМАЗ», начало — в 18:00 мск. «КАМАЗ» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    КАМАЗ

    В семи последних турах у «КАМАЗа» лишь одна победа — челнинский клуб испытывает серьезные проблемы с реализацией моментов.

    В конце сентября подопечные Владимира Клонцака на выезде уступили «Ротору» (0:1) и разошлись миром с «Велесом» — 0:0.

    В последних матчах челнинский клуб дома обыграл «Краснодар-2» (2:0), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию, а потом КАМАЗ в гостях поделил очки с «Торпедо» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    После 16 туров ФНЛ «КАМАЗ» занимает 9-е место с 23 очками. Разница мячей 15-14, Александр Гаглоев забил 5 голов.

    «Енисей»

    Красноярский клуб в сентябре выдал серию из четырех поражений, проиграв на выезде «Факелу» (1:3), «Оренбургу» (0:2) и «Акрону» (1:4), и уступив дома «Томи» (2:3).

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    • Прервать серию неудач удалось лишь в начале октября, вырвав на последних минутах выездную победу у «Нефтехимика» благодаря пенальти — 3:2.

    Календарь и таблица ФНЛ

    В последнем матче «Енисей» дома поделил очки с «Ротором» (1:1) и с 18 очками идет на 16-м месте. Разница мячей 21-29, Валерий Кичин забил 4 гола

    Прогноз и ставка

    На победу «КАМАЗа» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.70, на ничью в основное время — 3.20, а на победу «Енисея» — 2.60.

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    Команды сыграли в рамках Кубка ФНЛ в 2020 году со счетом 2:2. «КАМАЗ» уже девять матчей не играет вничью дома, а «Енисей» 12 матчей не играет вничью на выезде.

    Последние три победы хозяева одержали на своем поле. Прогнозируем, что «КАМАЗ» не проиграет.

    В шести последних матчах с участием команды из Набережных Челнов не забивалось больше двух голов. Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.83 и ТМ 2,5 за 1.65.

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    «КАМАЗ» — «Енисей»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.10.2021. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Енисей» очки из Набережных Челнов?
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