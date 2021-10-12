Норвегия U21
Молодежная сборная Норвегии в текущем квалификационном цикле провела три матча, выиграв два из них, и занимают третью строчку с отставанием в три очка от Австрии и Хорватии.
Стартовали скандинавы с домашней виктории над сверстниками из Австрии, победив 3:1, затем они добились крупной победы, разгромив в гостях грядущего соперника со счетом 5:0.
Но уже в третьем туре отборочного цикла на континентальный турнир норвежцы уступили на выезде Хорватии — 2:3.
Прошлую отборочную компанию к континентальному первенству «викинги» провели неудачно, финишировав на третьем месте в своей группе, но очень много проиграв первым двум командам.
Эстония U21
В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела четыре матча, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.
Стартовали балтийцы с выездного фиаско от Австрии 0:2, а затем на своем поле уступили сверстникам из Финляндии со счетом 0:3 и предстоящего противника со счетом 0:5.
В четвертом туре сборная потерпела еще один разгром от Австрии с результатом 0:4.
В прошлом квалификационной компании эстонцы финишировали на предпоследнем месте, обойдя только Латвию, выиграв один поединок при двух ничьих и семи поражениях.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02,
Успех гостей оценивается в 66,00, тогда как ничья — в 11,00.
Наши прогноз и ставка — Норвегия будет выигрывать после первых 15 минут матча за 2,75.