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    Поднимется ли норвежская молодежка на 2-е место?

    Норвегия U21 — Эстония U21. Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия U21 — Эстония U21
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    Норвегия идет на третьем месте в группе
    Молодежная сборная Норвегии на своем поле сыграет против сверстников из Эстонии в очередном туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы A пройдет 12 октября на стадионе Мариенлист (Драммен, Норвегия). Начало — в 19:00 по московскому времени. Норвегия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа A 12 Октября 2021 года
    Норвегия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
    •  Норвегия U21 19:00 Эстония U21 Эстония U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа A
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    Норвегия U21

    Молодежная сборная Норвегии в текущем квалификационном цикле провела три матча, выиграв два из них, и занимают третью строчку с отставанием в три очка от Австрии и Хорватии.

    Стартовали скандинавы с домашней виктории над сверстниками из Австрии, победив 3:1, затем они добились крупной победы, разгромив в гостях грядущего соперника со счетом 5:0.

    Но уже в третьем туре отборочного цикла на континентальный турнир норвежцы уступили на выезде Хорватии — 2:3.

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    Прошлую отборочную компанию к континентальному первенству «викинги» провели неудачно, финишировав на третьем месте в своей группе, но очень много проиграв первым двум командам.

    Эстония U21

    В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела четыре матча, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

    Стартовали балтийцы с выездного фиаско от Австрии 0:2, а затем на своем поле уступили сверстникам из Финляндии со счетом 0:3 и предстоящего противника со счетом 0:5.

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    • В четвертом туре сборная потерпела еще один разгром от Австрии с результатом 0:4.

    В прошлом квалификационной компании эстонцы финишировали на предпоследнем месте, обойдя только Латвию, выиграв один поединок при двух ничьих и семи поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02,

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    Успех гостей оценивается в 66,00, тогда как ничья — в 11,00.

    Наши прогноз и ставка — Норвегия будет выигрывать после первых 15 минут матча за 2,75.

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    Норвегия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли норвежская молодежка на 2-е место?
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