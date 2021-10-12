Молодежная сборная Норвегии на своем поле сыграет против сверстников из Эстонии в очередном туре отборочного турнира ЧЕ-2023. Матч группы A пройдет 12 октября на стадионе Мариенлист (Драммен, Норвегия). Начало — в 19:00 по московскому времени. Норвегия U21 — Эстония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия U21

Молодежная сборная Норвегии в текущем квалификационном цикле провела три матча, выиграв два из них, и занимают третью строчку с отставанием в три очка от Австрии и Хорватии.

Стартовали скандинавы с домашней виктории над сверстниками из Австрии, победив 3:1, затем они добились крупной победы, разгромив в гостях грядущего соперника со счетом 5:0.

Но уже в третьем туре отборочного цикла на континентальный турнир норвежцы уступили на выезде Хорватии — 2:3.

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Прошлую отборочную компанию к континентальному первенству «викинги» провели неудачно, финишировав на третьем месте в своей группе, но очень много проиграв первым двум командам.

Эстония U21

В данном отборочном цикле молодежная сборная Эстонии провела четыре матча, проиграв их все без забитых мячей и закономерно засела на дне турнирной таблицы своей группы.

Стартовали балтийцы с выездного фиаско от Австрии 0:2, а затем на своем поле уступили сверстникам из Финляндии со счетом 0:3 и предстоящего противника со счетом 0:5.

В четвертом туре сборная потерпела еще один разгром от Австрии с результатом 0:4.

В прошлом квалификационной компании эстонцы финишировали на предпоследнем месте, обойдя только Латвию, выиграв один поединок при двух ничьих и семи поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,02,

Успех гостей оценивается в 66,00, тогда как ничья — в 11,00.

Наши прогноз и ставка — Норвегия будет выигрывать после первых 15 минут матча за 2,75.