Сборная Чили сыграет на своем поле с командой Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Сантьяго, начало — в 03:00 мск. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чили

У Чили тяжелая ситуация в турнирной таблице. После 10-ти туров хозяева поля с семью очками находятся на восьмом месте.

Чилийцы провалили сентябрьские матчи, набрав в трех турах всего лишь одно очко. Судя по всему, в Катаре мы их не увидим, разве что случится какое-то чудо.

В прошлом месяце команда Мартина Ласарте потерпела поражения от Бразилии и Колумбии, а также сыграла вничью с Эквадором.

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Уже в октябре она уступила Перу на выезде. В 10 поединках текущего отбора сборная одержала только одну победу.

Парагвай

Сборная Парагвая после 10 сыгранных матчей находится в южноамериканской отборочной группе на шестом месте. Сейчас в ее активе 12 очков.

От четвертой строчки, которая гарантирует прямую путевку на ЧМ, парагвайцев отделают четыре очка. В прошлом месяце Парагвай сыграл три матча, в которых набрал четыре очка.

После гостевого поражения от Эквадора команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Колумбией и одержала победу над Венесуэлой.

В октябре коллектив сыграл вничью с Аргентиной — 0:0. Таким образом, три последних матчах он не проигрывает при одной победе.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,20.

Наши прогноз и ставка — Чили выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.