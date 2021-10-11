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    Вернется ли Чили на победный путь в матче с Парагваем?

    Чили — Парагвай. Прогноз (к. 2.75) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чили — Парагвай
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    Чили не побеждает семь матчей
    Сборная Чили сыграет на своем поле с командой Парагвая в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Сантьяго, начало — в 03:00 мск. Чили — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 11 Октября 2021 года
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    Чили

    У Чили тяжелая ситуация в турнирной таблице. После 10-ти туров хозяева поля с семью очками находятся на восьмом месте.

    Чилийцы провалили сентябрьские матчи, набрав в трех турах всего лишь одно очко. Судя по всему, в Катаре мы их не увидим, разве что случится какое-то чудо.

    В прошлом месяце команда Мартина Ласарте потерпела поражения от Бразилии и Колумбии, а также сыграла вничью с Эквадором.

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    Уже в октябре она уступила Перу на выезде. В 10 поединках текущего отбора сборная одержала только одну победу.

    Парагвай

    Сборная Парагвая после 10 сыгранных матчей находится в южноамериканской отборочной группе на шестом месте. Сейчас в ее активе 12 очков.

    От четвертой строчки, которая гарантирует прямую путевку на ЧМ, парагвайцев отделают четыре очка. В прошлом месяце Парагвай сыграл три матча, в которых набрал четыре очка.

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  • 10/09/2021

    • После гостевого поражения от Эквадора команда Эдуардо Бериццо сыграла вничью с Колумбией и одержала победу над Венесуэлой.

    В октябре коллектив сыграл вничью с Аргентиной — 0:0. Таким образом, три последних матчах он не проигрывает при одной победе.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,80, тогда как ничья — в 3,20.

    Наши прогноз и ставка — Чили выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    Чили — Парагвай: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли Чили на победный путь в матче с Парагваем?
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