ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах Майк ЭшлиПочему фанаты «Ньюкасла» ненавидят владельца? 10 худших моментов клуба в эпоху Эшли
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
  • 17:17
    • Азмун избежал дополнительной дисквалификации
  • 15:53
    • Пиняев включен в топ-60 лучших молодых игроков мира по версии The Guardian
    Все новости спорта

    «Велес» оседлает молодых «бычков»?

    «Велес» — «Краснодар-2». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, ФНЛ, 9 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Велес Прогнозы на Краснодар-2 Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Велес» — «Краснодар-2»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Велес»
    «Велес» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 14:00 Краснодар-2 Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 4.05
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Велес»

    «Велес» изначально виделся чуть ли не одной команд, которым придется биться за выживание. Однако москвичи привычно срамят скептиков!

    «Крылатые быки» пребывают на 8 месте в турнирной таблице. Причем оборона у команды одна из самых надежных в лиге — всего 13 пропущенных мячей.

    Вот и минувший тур москвичи провели на ноль. Выезд в Астрахань завершился минимальной викторией над «Волгарем».

    Прогнозы на ФНЛ

    Победу команде в той встрече принес точный выстрел Артура Галояна. Лидер «Велеса» наверняка постарается продолжить в том же духе.

    «Краснодар-2»

    Молодым «быкам» явно недостает солидности. Результаты кубанцев меняются, словно погода в октябре.

    В минувшем туре «Краснодар-2» уступил «КАМАЗУ» (2:0). Причем до того «бычкам» удалось отнять два очка у «Ротора» (1:1).

  • Не вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • Глава РПЛ Сергей Прядкин избежал вотума недоверия и сам ушел в отставку
  • 05/10/2021

    • На текущий момент краснодарцы занимают 11 место. Типичный середняк вполне способен дать бой любому оппоненту по ФНЛ.

    Вот только с атакой у кубанцев дела обстоят не очень. Забито только 14 мячей в 15 поединках, так что нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 1.92, на ничью за 3.60, а на «Краснодар-2» — за 3.96.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Москвичи еще ни разу не обыгрывали молодых кубанцев.

    «Краснодар-2» нестабилен, но может преподнести сюрприз.

    Хозяева смотрятся солиднее краснодарской молодежи. Наши прогноз и ставка — Фора «Велеса» -0.75 с коэффициентом 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Парагвай — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Венесуэла — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Велес» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. «Велес» оседлает молодых «бычков»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры