«Велес»
«Велес» изначально виделся чуть ли не одной команд, которым придется биться за выживание. Однако москвичи привычно срамят скептиков!
«Крылатые быки» пребывают на 8 месте в турнирной таблице. Причем оборона у команды одна из самых надежных в лиге — всего 13 пропущенных мячей.
Вот и минувший тур москвичи провели на ноль. Выезд в Астрахань завершился минимальной викторией над «Волгарем».
Победу команде в той встрече принес точный выстрел Артура Галояна. Лидер «Велеса» наверняка постарается продолжить в том же духе.
«Краснодар-2»
Молодым «быкам» явно недостает солидности. Результаты кубанцев меняются, словно погода в октябре.
В минувшем туре «Краснодар-2» уступил «КАМАЗУ» (2:0). Причем до того «бычкам» удалось отнять два очка у «Ротора» (1:1).
На текущий момент краснодарцы занимают 11 место. Типичный середняк вполне способен дать бой любому оппоненту по ФНЛ.
Вот только с атакой у кубанцев дела обстоят не очень. Забито только 14 мячей в 15 поединках, так что нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 1.92, на ничью за 3.60, а на «Краснодар-2» — за 3.96.
Москвичи еще ни разу не обыгрывали молодых кубанцев.
Хозяева смотрятся солиднее краснодарской молодежи. Наши прогноз и ставка — Фора «Велеса» -0.75 с коэффициентом 2.14.