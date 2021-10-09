«Велес» сыграет на своем поле с «Краснодаром-2» в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 14:00 мск. «Велес» — «Краснодар-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» изначально виделся чуть ли не одной команд, которым придется биться за выживание. Однако москвичи привычно срамят скептиков!

«Крылатые быки» пребывают на 8 месте в турнирной таблице. Причем оборона у команды одна из самых надежных в лиге — всего 13 пропущенных мячей.

Вот и минувший тур москвичи провели на ноль. Выезд в Астрахань завершился минимальной викторией над «Волгарем».

Прогнозы на ФНЛ

Победу команде в той встрече принес точный выстрел Артура Галояна. Лидер «Велеса» наверняка постарается продолжить в том же духе.

«Краснодар-2»

Молодым «быкам» явно недостает солидности. Результаты кубанцев меняются, словно погода в октябре.

В минувшем туре «Краснодар-2» уступил «КАМАЗУ» (2:0). Причем до того «бычкам» удалось отнять два очка у «Ротора» (1:1).

На текущий момент краснодарцы занимают 11 место. Типичный середняк вполне способен дать бой любому оппоненту по ФНЛ.

Вот только с атакой у кубанцев дела обстоят не очень. Забито только 14 мячей в 15 поединках, так что нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Велес» за 1.92, на ничью за 3.60, а на «Краснодар-2» — за 3.96.

Москвичи еще ни разу не обыгрывали молодых кубанцев.

«Краснодар-2» нестабилен , но может преподнести сюрприз.

Хозяева смотрятся солиднее краснодарской молодежи. Наши прогноз и ставка — Фора «Велеса» -0.75 с коэффициентом 2.14.