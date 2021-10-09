Сборная Молдавии сыграет на своем поле против команды Дании в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Казани, начало — в 21:45 мск. Молдавия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдавия

У сборной Молдавии в копилке числится только один зачетный пункт, с которым она занимает последнее место в своей группе.

Еще перед стартом чемпионата Европы молдаване потерпели сокрушительное поражение от грядущего соперника на ее поле со счетом 0:8, а затем были разгромлены на своей территории Израилем — 1:4.

В сентябре «трехцветные» провели три встречи и все проиграли. Так, сперва они на своем поле уступили Австрии (0:3), затем потерпели гостевое фиаско от Шотландии (0:1).

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В отборочных циклах чемпионатов мира Молдова не может победить уже 16 матчей подряд, проиграв 13 из них. Последнюю победу она одержала аж в 2013 году, одолев тогда Черногорию.

Дания

Сборная Дании нынешний отборочный цикл проводит блестяще. По итогам шести туров сборная Дании занимает 1 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

В активе у датчан максимум набранных очков (18). В позпрошлом туре квалификации Дания добыла трудовую викторию.

Фарерские острова удалось дожать лишь в самой концовке (0:1). Единственный мяч в активе Йонаса Винда.

В прошлом поединке квалификации ютландцы разгромили на своем поле Израиль (5:0). Их отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,11.

Успех хозяев поля оценивается в 29,00, ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставка — Дания выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,20.