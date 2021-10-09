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    Сколько Дания забьет Молдавии?

    Молдавия — Дания. Прогноз (к. 2.20) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Молдавия — Дания
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    Дания не знает осечек в отборе на ЧМ-2022
    Сборная Молдавии сыграет на своем поле против команды Дании в рамках 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 9 октября в Казани, начало — в 21:45 мск. Молдавия — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 09 Октября 2021 года
    Молдавия
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    •  Молдавия 21:45 Дания Дания
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    Молдавия

    У сборной Молдавии в копилке числится только один зачетный пункт, с которым она занимает последнее место в своей группе.

    Еще перед стартом чемпионата Европы молдаване потерпели сокрушительное поражение от грядущего соперника на ее поле со счетом 0:8, а затем были разгромлены на своей территории Израилем — 1:4.

    В сентябре «трехцветные» провели три встречи и все проиграли. Так, сперва они на своем поле уступили Австрии (0:3), затем потерпели гостевое фиаско от Шотландии (0:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В отборочных циклах чемпионатов мира Молдова не может победить уже 16 матчей подряд, проиграв 13 из них. Последнюю победу она одержала аж в 2013 году, одолев тогда Черногорию.

    Дания

    Сборная Дании нынешний отборочный цикл проводит блестяще. По итогам шести туров сборная Дании занимает 1 место в турнирной таблице своей отборочной группы.

    В активе у датчан максимум набранных очков (18). В позпрошлом туре квалификации Дания добыла трудовую викторию.

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    • Фарерские острова удалось дожать лишь в самой концовке (0:1). Единственный мяч в активе Йонаса Винда.

    В прошлом поединке квалификации ютландцы разгромили на своем поле Израиль (5:0). Их отрыв от ближайшего преследователя составляет семь очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,11.

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    Успех хозяев поля оценивается в 29,00, ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставка — Дания выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,20.

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    Молдавия — Дания: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Сколько Дания забьет Молдавии?
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