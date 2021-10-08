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    «Соколы» смогут забить одному из лидеров группы?

    Швеция U21 — Черногория U21. Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция U21 — Черногория U21
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    Тим Прица
    8 октября в Хелсингсборге молодежная команда Швеции сыграет против сверстников из Черногории в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 19:00 по мск. Швеция U21 — Черногория U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 08 Октября 2021 года
    Швеция U21
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    •  Швеция U21 19:00 Черногория U21 Черногория U21
  • Подгорица
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.23
  • X
  • 6.15
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
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    Швеция U21

    В отборе к ЧЕ-2023 молодежная сборная Швеции будет бороться с Италией за первую строку в группе. На текущий момент шведы провели три игры, набрав в них семь баллов.

    «Тре крунур» начали эту компанию с двух викторий подряд, обыграв дома 6:0 Люксембург и предстоящего противника 3:1 в гостях. После этого они расписали выездную мировую с Боснией, сыграв 1:1.

    Квалификационный цикл к континентальному первенству 2021 года «сине-желтые» провели неудачно, заняв только четвертое место среди шести участников, значительно проиграв конкуренцию итальянцам.

    Все прогнозы на футбол

    Всего за последние девять встреч во всех турнирах Швеция проиграла только раз, еще раз сыграла вничью и добилась семи викторий, среди которых был и рекордные 10:0 над Арменией.

    Черногория U21

    Молодежная сборная Черногории вряд ли сможет побороться за путевку в финальную часть ЧЕ-2023. Команда провела четыре матча, набрав в них столько же очков и сильно уже отстает от первой строки.

    Начали «соколы» с домашней мировой против сверстников из Боснии 2:2, затем они обыграли аутсайдера Люксембург на его территории со счетом 2:1. После чего они только проигрывали.

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  • 04/10/2021

    • Сперва случилось с ними домашнее фиаско от предстоящего противника 1:3, а в минувшем туре черногорцы минимально проиграли на выезде молодежке Италии — 0:1.

    Квалификацию к ЧМ-2021 Черногория провалила, заняв последнее место в группе, оказавшись ниже даже молодежной сборной Фарерских островов, выиграв только раз за десять игр.

    В данной вековой категории между собой эти сборные провели три встречи, все которые выиграли шведы с разницей в два мяча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции U21 предлагают — 1.25.

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    На викторию Черногории U21 дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00.

    Черногорцы зачастую уходят с поля хотя бы с одним забитым мячом, правда, и пропускают регулярно. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на обе забьют.

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    Швеция U21 — Черногория U21: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. «Соколы» смогут забить одному из лидеров группы?
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