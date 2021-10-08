Швеция U21
В отборе к ЧЕ-2023 молодежная сборная Швеции будет бороться с Италией за первую строку в группе. На текущий момент шведы провели три игры, набрав в них семь баллов.
«Тре крунур» начали эту компанию с двух викторий подряд, обыграв дома 6:0 Люксембург и предстоящего противника 3:1 в гостях. После этого они расписали выездную мировую с Боснией, сыграв 1:1.
Квалификационный цикл к континентальному первенству 2021 года «сине-желтые» провели неудачно, заняв только четвертое место среди шести участников, значительно проиграв конкуренцию итальянцам.
Всего за последние девять встреч во всех турнирах Швеция проиграла только раз, еще раз сыграла вничью и добилась семи викторий, среди которых был и рекордные 10:0 над Арменией.
Черногория U21
Молодежная сборная Черногории вряд ли сможет побороться за путевку в финальную часть ЧЕ-2023. Команда провела четыре матча, набрав в них столько же очков и сильно уже отстает от первой строки.
Начали «соколы» с домашней мировой против сверстников из Боснии 2:2, затем они обыграли аутсайдера Люксембург на его территории со счетом 2:1. После чего они только проигрывали.
Сперва случилось с ними домашнее фиаско от предстоящего противника 1:3, а в минувшем туре черногорцы минимально проиграли на выезде молодежке Италии — 0:1.
Квалификацию к ЧМ-2021 Черногория провалила, заняв последнее место в группе, оказавшись ниже даже молодежной сборной Фарерских островов, выиграв только раз за десять игр.
В данной вековой категории между собой эти сборные провели три встречи, все которые выиграли шведы с разницей в два мяча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции U21 предлагают — 1.25.
На викторию Черногории U21 дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00.
Черногорцы зачастую уходят с поля хотя бы с одним забитым мячом, правда, и пропускают регулярно. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на обе забьют.