8 октября в Хелсингсборге молодежная команда Швеции сыграет против сверстников из Черногории в отборочном матче чемпионата Европы-2023. Встреча начнется в 19:00 по мск. Швеция U21 — Черногория U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция U21

В отборе к ЧЕ-2023 молодежная сборная Швеции будет бороться с Италией за первую строку в группе. На текущий момент шведы провели три игры, набрав в них семь баллов.

«Тре крунур» начали эту компанию с двух викторий подряд, обыграв дома 6:0 Люксембург и предстоящего противника 3:1 в гостях. После этого они расписали выездную мировую с Боснией, сыграв 1:1.

Квалификационный цикл к континентальному первенству 2021 года «сине-желтые» провели неудачно, заняв только четвертое место среди шести участников, значительно проиграв конкуренцию итальянцам.

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Всего за последние девять встреч во всех турнирах Швеция проиграла только раз, еще раз сыграла вничью и добилась семи викторий, среди которых был и рекордные 10:0 над Арменией.

Черногория U21

Молодежная сборная Черногории вряд ли сможет побороться за путевку в финальную часть ЧЕ-2023. Команда провела четыре матча, набрав в них столько же очков и сильно уже отстает от первой строки.

Начали «соколы» с домашней мировой против сверстников из Боснии 2:2, затем они обыграли аутсайдера Люксембург на его территории со счетом 2:1. После чего они только проигрывали.

Сперва случилось с ними домашнее фиаско от предстоящего противника 1:3, а в минувшем туре черногорцы минимально проиграли на выезде молодежке Италии — 0:1.

Квалификацию к ЧМ-2021 Черногория провалила, заняв последнее место в группе, оказавшись ниже даже молодежной сборной Фарерских островов, выиграв только раз за десять игр.

В данной вековой категории между собой эти сборные провели три встречи, все которые выиграли шведы с разницей в два мяча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции U21 предлагают — 1.25.

На викторию Черногории U21 дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00.

Черногорцы зачастую уходят с поля хотя бы с одним забитым мячом, правда, и пропускают регулярно. В общем, в данной игре рекомендуем ставить на обе забьют.