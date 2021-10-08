Россия сыграет на своем поле со Словакией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 8 октября, начало — в 21:45 мск. Россия — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная России

Валерию Карпину нужно решать главную проблему, а именно найти забивного форварда. Федор Смолов пока нестабилен в этом плане, то же самое можно сказать и об Александре Соболеве.

Последний поединок сборная России провела удачно. Победа над Мальтой (2:0) вышла будничной, да и быть иначе не могло.

Естественно, россияне постараются не дать сопернику шансов воскресить интригу в группе. Для этого команде Карпина нужно хотя бы не проиграть.

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Со сборной Словакии у россиян взаимоотношения складываются сложно. Из пяти последних матчей Россия выиграла лишь дважды при трех поражениях.

Сборная Словакии

Нынешний отборочный турнир на Мундиаль словаки проводят не столь удачно. Команда отстает от лидеров Хорватии и России на 4 очка.

Минувший тур отборочного турнира сборная Словакии провела продуктивно. Победа над Кипром (2:0) несколько воскресила интригу в группе.

Атака словаков вряд ли может устрашить кого-то. Все-таки забито всего 7 мячей в 6 матчах. В свои ворота словаки пропускают тоже немного — 5 мячей.

Сборная Словакии наверняка постарается до конца побороться за одно из первых мест в группе. Для этого команде нужно побеждать в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.90, на ничью за 3.48, а на Словакию — за 4.70.

Команда Валерия Карпина постарается оторваться от одного из конкурентов.

Словакам необходимо исключительно побеждать , так что стоит ожидать от них активности в атаке.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих игроков, способных обеспечить голевое зрелище. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.