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    Останется ли Эквадор в топ-4 отбора?

    Эквадор — Боливия. Прогноз, ставка (к. 3.50) на футбол, отбор ЧМ-2022, 8 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эквадор — Боливия
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    Эквадор выиграл один раз в 10 матчах
    В пятницу, 8 октября, в 11-м туре квалификации к ЧМ-2022 в южноамериканской зоне сборная Эквадора в Гуякиле примет национальную команду Боливии. Игра начнется в 03:30 по мск. Эквадор — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 08 Октября 2021 года
    Эквадор
  • Кито
    •  Эквадор 03:30 Боливия Боливия
  • Сукре
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 18.00
  • Ставка!
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    Эквадор

    С 13 набранными очками сборная Эквадора перед стартом данного тура идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая два балла третьей строке.

    За всю турнирную дистанцию «триколоры» одержали четыре виктории, раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, забить удалось 16 мячей, в свои пропустили 11 голов.

    В начале сентября эквадорцы на своем поле обыграли Парагвай со счетом 2:0, а несколькими днями позже поделили очки с Чили, сыграв 0:0 также дома.

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    В прошлом туре сборная уступила на выезде Уругваю с результатом 0:1. В 10 прошлых матчах она одержала одну победу.

    Боливия

    Тем временем Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После девяти туров боливийцы занимают предпоследнее место.

    В сентябре сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией, а также потерпела поражения от Уругвая и Аргентины.

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  • 23/09/2021

    • Боливия ни разу не выигрывала в гостях в текущем отборе. Единственная победа была одержана сборной в матче против Венесуэлы (3:1) 3 июня 2021 года.

    В целом, коллектив не знает побед восемь поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих и шести поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

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    Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 7,50.

    Наши прогноз и ставка — Эквадор выиграет, и обе команды забьют за 3,50.

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    Эквадор — Боливия: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 08.10.2021. Прогнозы на футбол. Останется ли Эквадор в топ-4 отбора?
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