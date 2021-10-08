Эквадор
С 13 набранными очками сборная Эквадора перед стартом данного тура идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая два балла третьей строке.
За всю турнирную дистанцию «триколоры» одержали четыре виктории, раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, забить удалось 16 мячей, в свои пропустили 11 голов.
В начале сентября эквадорцы на своем поле обыграли Парагвай со счетом 2:0, а несколькими днями позже поделили очки с Чили, сыграв 0:0 также дома.
В прошлом туре сборная уступила на выезде Уругваю с результатом 0:1. В 10 прошлых матчах она одержала одну победу.
Боливия
Тем временем Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После девяти туров боливийцы занимают предпоследнее место.
В сентябре сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией, а также потерпела поражения от Уругвая и Аргентины.
Боливия ни разу не выигрывала в гостях в текущем отборе. Единственная победа была одержана сборной в матче против Венесуэлы (3:1) 3 июня 2021 года.
В целом, коллектив не знает побед восемь поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих и шести поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.
Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — Эквадор выиграет, и обе команды забьют за 3,50.