В пятницу, 8 октября, в 11-м туре квалификации к ЧМ-2022 в южноамериканской зоне сборная Эквадора в Гуякиле примет национальную команду Боливии. Игра начнется в 03:30 по мск. Эквадор — Боливия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эквадор

С 13 набранными очками сборная Эквадора перед стартом данного тура идет на четвертой позиции в турнирной таблице, уступая два балла третьей строке.

За всю турнирную дистанцию «триколоры» одержали четыре виктории, раз сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, забить удалось 16 мячей, в свои пропустили 11 голов.

В начале сентября эквадорцы на своем поле обыграли Парагвай со счетом 2:0, а несколькими днями позже поделили очки с Чили, сыграв 0:0 также дома.

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В прошлом туре сборная уступила на выезде Уругваю с результатом 0:1. В 10 прошлых матчах она одержала одну победу.

Боливия

Тем временем Боливия потихоньку прощается с шансами на попадание финальную часть чемпионата мира. После девяти туров боливийцы занимают предпоследнее место.

В сентябре сборная Боливии сыграла вничью с Колумбией, а также потерпела поражения от Уругвая и Аргентины.

Боливия ни разу не выигрывала в гостях в текущем отборе. Единственная победа была одержана сборной в матче против Венесуэлы (3:1) 3 июня 2021 года.

В целом, коллектив не знает побед восемь поединков кряду во всех турнирах при двух ничьих и шести поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

Успех гостей оценивается в 23,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — Эквадор выиграет, и обе команды забьют за 3,50.