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    Победит ли Шотландия молодежную сборную Дании?

    Шотландия U21 — Дания U21. Прогноз, ставка (к. 2.74) на футбол, отбор на молодежный Евро-2023, 7 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия U21 — Дания U21
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    Дания обыграла Казахстан в первом туре
    В четверг, 7 октября, на стадионе «Тайнкасл Парк» в Эдинбурге молодежная сборная Шотландии примет молодежную сборную Дании в рамках матча 3-го тура отбора чемпионата Европы 2023 U21. Шотландия U21 — Дания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа I 07 Октября 2021 года
    Шотландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа I
    •  Шотландия U21 21:05 Дания U21 Дания U21
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    Шотландия U21

    В первом туре квалификации на Евро-2023 молодежная сборная Шотландии сыграла вничью с Турцией (1:1) на выезде.

    После одного сыгранного матча в рамках отбора она идет на третьей позиции с отставанием от Бельгии на пять очков и два балла от грядущего соперника.

    В целом команда не знает побед уже три поединка кряду. Помимо вышеупомянутой игры, скотты также сыграли вничью с Хорватией (2:2) и проиграли Греции (0:1), который пришлись на отбор на Евро-2021.

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    По итогам него коллективу не удалось пробиться в финальную часть. Он занял лишь третье место позади Чехии и той же Хорватии.

    Дания U21

    Сборная Дании в первом туре обыграла на выезде Казахстан (1:0). Как и оппонент, ютландцы провели лишь один матч в отборе на молодежный Евро-2023.

    Перед третьим туром команда занимает второе место в группе с отставанием в три очка от лидера Бельгии и с отрывом в два балла от грядущего соперника.

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    • В квалификации на прошлый Евро-2021 коллектив выиграл свою группу, после чего в финальной части дошел до четвертьфинала, где проиграл 5:6 по пенальти Германии (2:2).

    После поражения в этом матче и до победы на старте отбора на молодежный Евро-2023 датчане сыграли вничью с Грецией (1:1) в товарищеской встрече.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,78.

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    Успех хозяев поля оценивается в 2,53, тогда как ничья — в 2,33.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,74.

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    Шотландия U21 — Дания U21: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 07.10.2021. Прогнозы на футбол. Победит ли Шотландия молодежную сборную Дании?
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