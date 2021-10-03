В воскресенье, 3 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Болонья» на своем поле сыграет против «Лацио». Стартовый свисток будет дан в 13:30 по мск. «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

«Болонья» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирки, а текущий чемпионат она начала неплохо, набрав в шести турах восемь баллов, и находится на 11-й строчке.

Начал сезон коллектив с поражения от «Тернаны» 4:5 в Кубке Италии. После этого он стартовал и в чемпионате страны, где в первых трех турах дважды победили и раз сыграли вничью.

В четвертом игровом дне «красно-синие» потерпели сокрушительное поражение в Милане от «Интера» со счетом 1:6, а затем на своем поле расписали мировую с «Дженоа» 2:2.

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В предыдущем туре коллектив потерпел еще одно поражение — от «Эмполи» (2:4). Таким образом, он не выигрывает в трех поединках кряду.

«Лацио»

Последнее на сегодня поражение в Серии А «Лацио» потерпел от «Милана» 12 сентября. Команда Маурицио Сарри без шансов уступила на «Сан Сиро»

Позже римский клуб не смог выиграть у «Кальяри» и «Торино» — оба матча завершились вничью.

Безвыигрышную серию «Лацио» прервал в позапрошлое воскресенье, победив «Рому» (3:2). Теперь «Орлы» занимают шестое место с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

На этой неделе «бьянкочелести» снова одержали победу. Во втором туре группового раунда Лиги Европы они одолели дома «Локомотив» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.