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    Продолжит ли побеждать «Лацио»?

    «Болонья» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Италии, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Лацио»
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    «Лацио» идет на шестом месте
    В воскресенье, 3 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Болонья» на своем поле сыграет против «Лацио». Стартовый свисток будет дан в 13:30 по мск. «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Болонья»

    «Болонья» в прошлом сезоне финишировала в середине турнирки, а текущий чемпионат она начала неплохо, набрав в шести турах восемь баллов, и находится на 11-й строчке.

    Начал сезон коллектив с поражения от «Тернаны» 4:5 в Кубке Италии. После этого он стартовал и в чемпионате страны, где в первых трех турах дважды победили и раз сыграли вничью.

    В четвертом игровом дне «красно-синие» потерпели сокрушительное поражение в Милане от «Интера» со счетом 1:6, а затем на своем поле расписали мировую с «Дженоа» 2:2.

    Все прогнозы на Серию А

    В предыдущем туре коллектив потерпел еще одно поражение — от «Эмполи» (2:4). Таким образом, он не выигрывает в трех поединках кряду.

    «Лацио»

    Последнее на сегодня поражение в Серии А «Лацио» потерпел от «Милана» 12 сентября. Команда Маурицио Сарри без шансов уступила на «Сан Сиро»

    Позже римский клуб не смог выиграть у «Кальяри» и «Торино» — оба матча завершились вничью.

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  • 01/10/2021

    • Безвыигрышную серию «Лацио» прервал в позапрошлое воскресенье, победив «Рому» (3:2). Теперь «Орлы» занимают шестое место с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов.

    На этой неделе «бьянкочелести» снова одержали победу. Во втором туре группового раунда Лиги Европы они одолели дома «Локомотив» (2:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,75.

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    «Болонья» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли побеждать «Лацио»?
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