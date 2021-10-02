В субботу, 2 октября, в 8-м туре второго испанского дивизиона «Аморебьета» на своем поле сыграет против хихонского «Спортинга». Встреча начнется в 17:00 по мск. «Аморебьета» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аморебьета»

«Аморебьета» прошлый сезоне провела в третьем по силе дивизионе Испании и смогла заработать повышения в классе, добившись дебютного для себя участия в Сегунде.

В целом, баски неплохо стартовали во втором по силе дивизионе, заработав шесть баллов в семи проведенных встречах, правда, находятся в зоне вылета, но победа может поднять их в середину турнирки.

Стартовали «синие» с двух поражений подряд, после чего обыграли дома 2:1 «Альмерию», а затем поочередно поделили очки с «Ибицей» 1:1 в гостях и «Бургосом» 2:2 на своей арене.

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В шестом игровом дне «Аморебьета» потерпела выездное фиаско от «Леганеса» со счетом 0:1, а на прошлой неделе поделила дома очки с «Эйбаром» 1:1.

«Спортинг» Хихон

«Спортинг» прошлый розыгрыш второго испанского дивизиона завершил на седьмой позиции в турнирной таблице, отстав всего на два очка от зоны плей-офф.

Новое первенство хихонцы начали хорошо и после семи туров возглавляют турнирную таблицу Сегунды, имея на своем счету 16 очков, но конкуренты отстают совсем незначительно.

Коллектив начал чемпионат с виктории над новичком «Бургасом» 1:0, затем сыграл вничью, после чего одержал три победы подряд и все со счетом 2:1.

В шестом туре «Спортинг» потерпел первое фиаско в сезоне, уступив на выезде «Эйбару» со счетом 1:2, но затем вновь стал на победный путь, переиграв в родных стенах «Малагу» 2:1.

Единственный раз между собой эти клубы играли в начале 2021 года. И тогда в рамках Кубка Испании «Спортинг» взял верх над «Аморебьетой» на ее арене — 1:0.

Прогноз и ставка на «Аморебьета» — «Спортинг» Хихон

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спортинга» — 2.46, победа «Аморебьеты» — 3.19, ничья — 3.06.

В большинстве случаев в текущем сезоне игры с участием этих коллективов проходили с обоюдно забитыми мячами. Прогнозируем, что и на этот раз отличится и одна, и другая команда.