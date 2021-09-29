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    «Оренбург» не будет долго церемониться с «Кубанью»?

    «Кубань» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, ФНЛ, 29 сентября 2021 года

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    «Оренбург»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 17:00 мск. «Кубань» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кубань»

    «Кубань» откровенно проваливает нынешний чемпионат. И это при всех задорных целях, которые стояли перед клубом!

    На текущий момент команда Александра Точилина находится на 19 месте в турнирной таблице. Причем до спасительного 16 места — целых 5 очков.

    В минувшем туре «Кубань» вновь потерпела поражение. Выезд в Томск лишь усугубил проблемы краснодарцев (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Безусловно, в этом матче «Кубань» постарается взять хотя бы один балл. Правда, кадровая ситуация в команде остается крайне сложной.

    «Оренбург»

    Команда Марцела Лички сейчас демонстрирует качественный футбол. Причем после осечки «Торпедо», оренбуржцы сравнялись с лидером ФНЛ по очкам.

    В минувшем туре «Оренбург» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Енисей» (2:0), причем в том матче Джоэль Фамейе забил свой седьмой мяч в чемпионате.

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    • На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 28 очками в активе. При этом, в 14 матчах команда Лички забила 24 мяча. Неплохо, но могло бы быть и лучше.

    Разумеется, цель на этот поединок у гостей однозначная — три очка. По всей видимости, мощности на обескровленного оппонента команде Лички хватит с избытком.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.66, на ничью за 3.70, а на «Кубань» — за 5.10.

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    Хозяева имеют серьезные кадровые проблемы, и вряд ли сумеют что-то противопоставить лидеру.

    «Оренбург» постарается оперативно обеспечить себе необходимый результат.

    Гости смотрятся очень мощно, и наверняка быстро расправятся с одним из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

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    «Кубань» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 29.09.2021. Прогнозы на футбол. «Оренбург» не будет долго церемониться с «Кубанью»?
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