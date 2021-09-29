«Кубань» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 17:00 мск. «Кубань» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

«Кубань» откровенно проваливает нынешний чемпионат. И это при всех задорных целях, которые стояли перед клубом!

На текущий момент команда Александра Точилина находится на 19 месте в турнирной таблице. Причем до спасительного 16 места — целых 5 очков.

В минувшем туре «Кубань» вновь потерпела поражение. Выезд в Томск лишь усугубил проблемы краснодарцев (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Безусловно, в этом матче «Кубань» постарается взять хотя бы один балл. Правда, кадровая ситуация в команде остается крайне сложной.

«Оренбург»

Команда Марцела Лички сейчас демонстрирует качественный футбол. Причем после осечки «Торпедо», оренбуржцы сравнялись с лидером ФНЛ по очкам.

В минувшем туре «Оренбург» добыл важнейшую победу. Дома был обыгран «Енисей» (2:0), причем в том матче Джоэль Фамейе забил свой седьмой мяч в чемпионате.

На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 28 очками в активе. При этом, в 14 матчах команда Лички забила 24 мяча. Неплохо, но могло бы быть и лучше.

Разумеется, цель на этот поединок у гостей однозначная — три очка. По всей видимости, мощности на обескровленного оппонента команде Лички хватит с избытком.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.66, на ничью за 3.70, а на «Кубань» — за 5.10.

Хозяева имеют серьезные кадровые проблемы, и вряд ли сумеют что-то противопоставить лидеру.

«Оренбург» постарается оперативно обеспечить себе необходимый результат .

Гости смотрятся очень мощно, и наверняка быстро расправятся с одним из аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.