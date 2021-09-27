«Нижний Новгород» встретится на своем поле с ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

После неожиданного удачного старта сезона, в середине августа у нижегородцев наступила черная полоса — они со счетом 1:2 проиграли на своем поле сначала «Уфе», а потом «Ростову».

Подопечные Кержакова продолжили терять очки, на выезде сыграв вничью с «Химками» (1:1). После международной паузы «Нижний Новгород» вновь блеснул, вырвав гостевую победу у «Динамо» (2:1).

В последнем матче РПЛ нижегородцы дома проиграли «Арсеналу» (2:3), а затем в Кубке России победили на выезде барнаульское «Динамо» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 8 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 11 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 11-11, Алексей Козлов забил 3 гола. Не сыграет Миладинович, под вопросом Каккоев.

ЦСКА

У ЦСКА начало сезона не задалось, но слухи о возможной отставке Березуцкого сняли в августе выездная победа над «Ростовом» (3:1) и домашняя виктория над «Ахматом» (2:0) .

Перед международной паузой ЦСКА в Петербурге уступил «Зениту» (0:1), а в сентябре, уже продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, поделил очки с «Арсеналом» в Туле — 2:2.

В последнем матче РПЛ армейцы одолели на своем поле в дерби «Спартак» (1:0), а потом в Кубке России разгромили вторым составом ижевский «Зенит» (4:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 8-го тура РПЛ ЦСКА с с 13 очками и разницей мячей 11-8 идет на 7-м месте. Не сыграют Заболотный, Васин, Гогуа, Фукс, Магнуссон, Щенников.

Прогноз и ставка

На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 3.85, а на победу ЦСКА — 1.70.

Команды провели контрольный матч на летних сборах — ЦСКА победил нижегородцев со счетом 2:1, но с тех пор команда Кержакова сильно изменилась.

Дома «Нижний Новгород» потерпел поражение в 3 предыдущих играх в Премьер-лиге и не выиграл в 4 из 5 предыдущих матчей. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет .