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    Справится ли ЦСКА с нижегородцами без Заболотного?

    «Нижний Новгород» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат России 27 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — ЦСКА
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    Алексей Березуцкий
    «Нижний Новгород» встретится на своем поле с ЦСКА в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 сентября, начало — в 19:00 мск. «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Сентября 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.00
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  • 3.70
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  • 1.75
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    После неожиданного удачного старта сезона, в середине августа у нижегородцев наступила черная полоса — они со счетом 1:2 проиграли на своем поле сначала «Уфе», а потом «Ростову».

    Подопечные Кержакова продолжили терять очки, на выезде сыграв вничью с «Химками» (1:1). После международной паузы «Нижний Новгород» вновь блеснул, вырвав гостевую победу у «Динамо» (2:1).

    В последнем матче РПЛ нижегородцы дома проиграли «Арсеналу» (2:3), а затем в Кубке России победили на выезде барнаульское «Динамо» (1:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 8 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 11 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 11-11, Алексей Козлов забил 3 гола. Не сыграет Миладинович, под вопросом Каккоев.

    ЦСКА

    У ЦСКА начало сезона не задалось, но слухи о возможной отставке Березуцкого сняли в августе выездная победа над «Ростовом» (3:1) и домашняя виктория над «Ахматом» (2:0) .

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  • Московский ЦСКА одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • 21/09/2021

    • Перед международной паузой ЦСКА в Петербурге уступил «Зениту» (0:1), а в сентябре, уже продав в «Вест Хэм» Николу Влашича, поделил очки с «Арсеналом» в Туле — 2:2.

    В последнем матче РПЛ армейцы одолели на своем поле в дерби «Спартак» (1:0), а потом в Кубке России разгромили вторым составом ижевский «Зенит» (4:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8-го тура РПЛ ЦСКА с с 13 очками и разницей мячей 11-8 идет на 7-м месте. Не сыграют Заболотный, Васин, Гогуа, Фукс, Магнуссон, Щенников.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нижнего Новгорода» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.20, на ничью в основное время — 3.85, а на победу ЦСКА — 1.70.

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    Команды провели контрольный матч на летних сборах — ЦСКА победил нижегородцев со счетом 2:1, но с тех пор команда Кержакова сильно изменилась.

    Дома «Нижний Новгород» потерпел поражение в 3 предыдущих играх в Премьер-лиге и не выиграл в 4 из 5 предыдущих матчей. Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.72 и ТМ 2,5 за 1.74.

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    «Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 27.09.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли ЦСКА с нижегородцами без Заболотного?
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