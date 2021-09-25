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    «Челси» и «Ман Сити» много не забьют?

    «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставка на матч чемпионата Англии 25 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Сити»
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    Эдуар Менди
    В 6-м туре АПЛ «Челси» будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет на «Стэмфорд Бридж» 25 сентября. Начало — в 14:30 мск. «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 14:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.73
  • X
  • 3.43
  • 2
  • 2.73
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» в новом сезоне не проигрывает. Для команды он начался с победы в серии пенальти над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА (1:1 и 6:5).

    После этого, проведя семь матчей в трех разных турнирах, лондонцы выиграли шесть из них. Единственная ничья пришлась на АПЛ — 1:1 с «Ливерпулем». Также со счетом 1:1 завершилось основное время матча Кубка лиги с «Астон Виллой», но по пенальти «синие» выиграли 4:3.

    Перед матчем с «Астон Виллой» «Челси» уверенно удалось обыграть «Тоттенхэм» в АПЛ — 3:0 в гостях.

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    «Челси» находится на вершине таблицы АПЛ после пяти туров вместе с «Ливерпулем». Обе команды набрали по 13 очков, обе забили по 12 голов, а пропустили лишь раз.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» дважды проиграл на старте сезона (0:1 «Лестеру» в матче за Суперкубок Англии и 0:1 «Тоттенхэму» в 1-м туре АПЛ). После этого «горожане» выиграли пять из шести матчей при одной ничьей.

    Она пришлась на предыдущий тур АПЛ — «горожане» не смогли одолеть «Саутгемптон» (0:0).

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  • 21/09/2021

    • После этого «Ман Сити» обыграл «Уиком» со счетом 6:1 в матче Кубка лиги. Отметим, что пять побед в сезоне «Сити» одержал с общим счетом 24:4.

    В таблице чемпионата Англии «Сити» пока идет лишь пятым. У «горожан» в активе 10 очков, забито 11 мячей, а пропущен 1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» дается коэффициент 2,77, на победу «Ман Сити» — также 2,77, а на ничью — 3,40.

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    Еще не забыт финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» обыграл «Сити» со счетом 1:0. Обе команды хороши в обороне, и, вполне вероятно, что нечто подобное стоит ждать и в этот раз.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,80.

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    «Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» и «Ман Сити» много не забьют?
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