«Байер»
«Байер» после пяти туров находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Сейчас в активе «фармацевтов» 10 очков.
В предыдущем туре команда Херардо Сеоане одержала уверенную гостевую победу над «Штутгартом» — 3:1. При этом интересно, что с 31-й минуты леверкузенский клуб играл вдесятером после удаления Роберта Андриха.
Пока что «Байер» остался без очков только в домашней игре против дортмундской «Боруссии», которая завершилась поражением со счетом 3:4.
«Байер» в четырех предыдущих матчах чемпионата Германии
«Майнц»
Тем временем «Майнц» тоже набрал 10 очков, но отстает от «Байера» по дополнительным показателям.
Как ни странно, но «Майнц» слабо провел только матч против вернувшегося в элитный дивизион «Бохума». Здесь было поражение 0:2.
Во всех остальных матчах команда Бо Свенссона выглядела очень достойно. На прошлой неделе «Майнц» сыграл вничью с «Фрайбургом», а перед этим одержал победы над «Гройтер Фюртом» и «Хоффенхаймом».
Но свою пока что главную победу «Майнц» одержал еще в первом туре, когда выиграл на своем поле у «Лейпцига».
Прогноз и ставка
На «Байер» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Майнца» за 4.40.
Скорее всего, гости тоже забьют, но три очка достанутся хозяевам. «Майнцу» будет непросто сдерживать нападение соперника.
Ставка — победа «Байера» + обе забьют за 3.20.