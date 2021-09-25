Леверкузенский «Байер» встретится на своем поле с «Майнцем» в рамках шестого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» после пяти туров находится на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Сейчас в активе «фармацевтов» 10 очков.

В предыдущем туре команда Херардо Сеоане одержала уверенную гостевую победу над «Штутгартом» — 3:1. При этом интересно, что с 31-й минуты леверкузенский клуб играл вдесятером после удаления Роберта Андриха.

Пока что «Байер» остался без очков только в домашней игре против дортмундской «Боруссии», которая завершилась поражением со счетом 3:4.

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«Байер» в четырех предыдущих матчах чемпионата Германии забил 14 мячей .

«Майнц»

Тем временем «Майнц» тоже набрал 10 очков, но отстает от «Байера» по дополнительным показателям.

Как ни странно, но «Майнц» слабо провел только матч против вернувшегося в элитный дивизион «Бохума». Здесь было поражение 0:2.

Во всех остальных матчах команда Бо Свенссона выглядела очень достойно. На прошлой неделе «Майнц» сыграл вничью с «Фрайбургом», а перед этим одержал победы над «Гройтер Фюртом» и «Хоффенхаймом».

Но свою пока что главную победу «Майнц» одержал еще в первом туре, когда выиграл на своем поле у «Лейпцига».

Прогноз и ставка

На «Байер» в этом матче можно поставить за 1.81, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Майнца» за 4.40.

Скорее всего, гости тоже забьют, но три очка достанутся хозяевам. «Майнцу» будет непросто сдерживать нападение соперника.

Ставка — победа «Байера» + обе забьют за 3.20.