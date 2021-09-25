«Балтика» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 13-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Над Евгением Калешиным уже висит Дамоклов меч увольнения. Однако тренер пока держится, и пытается поднять команду ближе к зоне стыков.

На текущий момент «Балтика» находится на 11 месте в турнирной таблице. Причем отставание от искомой зоны стыков составляет 6 очков.

В минувшем туре «Балтика» добыла важнейшую победу. На выезде был обыгран «Спартак-2» (1:2), причем вновь отличился молодой хавбек Владислав Лазарев.

Прогнозы на ФНЛ

Безусловно, в этом матче «Балтика» постарается добыть, как минимум, один пункт. В идеале, конечно, нужно побеждать потенциального конкурента в борьбе за стыки, однако калининградцы испытывают трудности в атаке.

«Алания»

Команда Спартака Гогниева верна принципам своего наставника. «Алания» мощно атакует, но слишком часто ошибается в обороне.

В минувшем туре «Алания» добыла викторию. Причем в матче с липецким «Металлургом» «барсы» были слишком убедительны (5:0).

На текущий момент «Алания» занимает 4 место с 22 очками в активе. Лучшая атака лиги (29 голов) пока не дает «барсам» подъема в дуэт лидеров.

В прошлом туре блеснул результативностью Батраз Гурциев, оформивший хет-трик. Теперь в активе форварда 6 мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аланию» за 2.55, на ничью за 3.35, а на «Балтику» — за 2.65.

Хозяева разочаровывают своими результатами, но еще не потеряли шансов на стыки.

«Алания» постарается приблизиться к дуэту лидеров, так что наверняка будет активной в атаке .

Обе команды будут стараться добыть победу, и наверняка сумеют реализовать свои моменты. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.07.