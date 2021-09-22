ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЕсли не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ ЦСКА — «Спартак»Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол «Рубин» — «Зенит»Пробудившийся гигант. Дубль Дзюбы помог «Зениту» победить в Казани
  • 10:21
    • Пирло может заменить Кумана в «Барселоне»
  • 10:07
    • Черчесов рассказал, почему отказался возглавить сборную Ирака
  • 10:02
    • Стал известен рейтинг топ-10 хоккеистов с самым точным ударом в NHL 22
  • 08:05
    • Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры
  • 21:26
    • ЦСКА одолел в дерби «Спартак», Заболотный забил гол и удалился
  • 00:57
    • «Спартак» после поражения в дерби выразил доверие Витории
  • 00:35
    • Витория прокомментировал возможность отставки после поражения от ЦСКА
    Все новости спорта

    «Летучие мыши» прервут серию поражений в играх с андалузцами?

    «Севилья» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Чемпионат Испании, 22 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Валенсию Прогнозы на Севилью Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Валенсия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гонсалу Гедеш
    В рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома сыграет против «Валенсии». Встреча состоится 22 сентября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20:30 по мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Сентября 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.10
  • Ставка!
    •

    «Севилья»

    «Севилья», финишировавшая в прошлом розыгрыше Примеры на четвертой строке, в текущем первенстве пока идет шестой, имея в своем активе восемь очков после четырех проведенных матчей.

    Начали текущее первенство «нервионцы» с двух побед подряд, после чего они дважды сыграла вничью. Одна из мировых была в прошлом туре на выезде с «Реалом Сосьедад», сыграв 0:0.

    Перед этим андалузский клуб стартовал и в групповом этапе Лиги чемпионов, где расписал домашнюю мировую с австрийским «РБ Зальцбург» со счетом 1:1, но большую часть матча хозяева играли в меньшинстве.

    Все прогнозы на футбол

    С учетом прошлого сезона «Севилья» не проигрывает в пяти подряд встречах чемпионата, одержав три победы и дважды сыграв вничью, а на своем поле она уступила всего дважды за последние 15 встреч первенства.

    «Валенсия»

    «Валенсия» неудачно выступила в минувшем розыгрыше Примеры, заняв только 13 место. В текущем же чемпионате она идет среди лидеров, имея в копилке десять баллов.

    Стартовали «летучие мыши» с победы над «Хетафе» 1:0 дома. Затем они расписали мировую и добились двух крупных викторий, забив в этих победных поединках семь мячей.

  • Что есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом
  • Каталонцы стартовали в Лиге чемпионов с крупного домашнего поражения
  • 18/09/2021

    • В минувшем же туре первенства «оранжевые» потерпели первую неудачу в сезоне, уступив на своем поле мадридскому «Реалу» 1:2. Причем они вели 1:0 и пропустили два мяча после 85-й минуты.

    Стоит отметить, что это было первое поражение «Валенсии» за семь последних поединков в испанском первенстве при четырех победах и двух ничьих.

    В прошлом чемпионате «Севилья» дважды обыграла «Валенсию» с одинаковым счетом по 1:0, а также разгромила ее в Кубке Испании — 3:0.

    Прогноз и ставка на «Севилья» — «Валенсия»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.70.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Валенсии» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.94.

    «Летучие мыши» в этом сезоне пока выглядят неплохо и вполне могут прервать неудачную серию в играх с андалузцами, не проиграв на этот раз. В общем, в данном поединке ставим с Х на гостей.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Маррей — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Кудерметова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Кербер — Тайкманн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Чжан Шуай — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Барыс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Болонья — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фортуна — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осер — Родез
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дюнкерк — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Летучие мыши» прервут серию поражений в играх с андалузцами?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры