В рамках 6-го тура чемпионата Испании по футболу «Севилья» дома сыграет против «Валенсии». Встреча состоится 22 сентября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 20:30 по мск. «Севилья» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья», финишировавшая в прошлом розыгрыше Примеры на четвертой строке, в текущем первенстве пока идет шестой, имея в своем активе восемь очков после четырех проведенных матчей.

Начали текущее первенство «нервионцы» с двух побед подряд, после чего они дважды сыграла вничью. Одна из мировых была в прошлом туре на выезде с «Реалом Сосьедад», сыграв 0:0.

Перед этим андалузский клуб стартовал и в групповом этапе Лиги чемпионов, где расписал домашнюю мировую с австрийским «РБ Зальцбург» со счетом 1:1, но большую часть матча хозяева играли в меньшинстве.

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С учетом прошлого сезона «Севилья» не проигрывает в пяти подряд встречах чемпионата, одержав три победы и дважды сыграв вничью, а на своем поле она уступила всего дважды за последние 15 встреч первенства.

«Валенсия»

«Валенсия» неудачно выступила в минувшем розыгрыше Примеры, заняв только 13 место. В текущем же чемпионате она идет среди лидеров, имея в копилке десять баллов.

Стартовали «летучие мыши» с победы над «Хетафе» 1:0 дома. Затем они расписали мировую и добились двух крупных викторий, забив в этих победных поединках семь мячей.

В минувшем же туре первенства «оранжевые» потерпели первую неудачу в сезоне, уступив на своем поле мадридскому «Реалу» 1:2. Причем они вели 1:0 и пропустили два мяча после 85-й минуты.

Стоит отметить, что это было первое поражение «Валенсии» за семь последних поединков в испанском первенстве при четырех победах и двух ничьих.

В прошлом чемпионате «Севилья» дважды обыграла «Валенсию» с одинаковым счетом по 1:0, а также разгромила ее в Кубке Испании — 3:0.

Прогноз и ставка на «Севилья» — «Валенсия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Севильи» предлагают — 1.70.

На викторию «Валенсии» дают — 5.40, ничья оценена — в 3.94.

«Летучие мыши» в этом сезоне пока выглядят неплохо и вполне могут прервать неудачную серию в играх с андалузцами, не проиграв на этот раз. В общем, в данном поединке ставим с Х на гостей.