«Спартак-2» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 15:00 мск. «Спартак-2» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

«Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова показывает отличный футбол. Команда быстро превратилась в одного из лидеров ФНЛ.

На текущий момент в активе у молодых спартаковцев 22 очка. Москвичи от дуэта лидеров отстают на три очка.

В минувшем туре «Спартак-2» вновь победил. На выезде команда Бушманова переиграла липецкий «Металлург» (0:2).

Прогнозы на ФНЛ

Спартаковцы добыли уже три победы к ряду. Разумеется, молодая команда где-то будет терять очки, ведь юности свойственна нестабильность.

«Балтика»

Калининградцы — едва ли не главное разочарование этого сезона. Евгений Калешин с такими темпами может потерять свою работу еще до зимней паузы.

На текущий момент «Балтика» занимает 13 место с 13 очками в активе. Причем забили подопечные Калешина всего 9 мячей в 11 матчах, столько же пропустив в свои ворота.

В минувшем туре «Балтика» вновь опозорилась. Дома калининградцы не сумели одолеть еще более проблемную «Кубань» (0:0).

Балтийцы не побеждают уже в трех матчах подряд. Нет сомнений, что команда Калешина мотивирована добыть три пункта в столице.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.15, на ничью за 3.15, а на «Спартак-2» — за 3.24.

Хозяева играют интересно и задорно, но традиционно неудачно играют с «Балтикой».

«Балтика» пытается подняться ближе к зоне стыков, для чего срочно нужно выигрывать .

Гости мотивированы прервать серию неудач, к тому же обладают неплохим составом. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.15.