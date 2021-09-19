«Спартак-2»
«Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова показывает отличный футбол. Команда быстро превратилась в одного из лидеров ФНЛ.
На текущий момент в активе у молодых спартаковцев 22 очка. Москвичи от дуэта лидеров отстают на три очка.
В минувшем туре «Спартак-2» вновь победил. На выезде команда Бушманова переиграла липецкий «Металлург» (0:2).
Спартаковцы добыли уже три победы к ряду. Разумеется, молодая команда где-то будет терять очки, ведь юности свойственна нестабильность.
«Балтика»
Калининградцы — едва ли не главное разочарование этого сезона. Евгений Калешин с такими темпами может потерять свою работу еще до зимней паузы.
На текущий момент «Балтика» занимает 13 место с 13 очками в активе. Причем забили подопечные Калешина всего 9 мячей в 11 матчах, столько же пропустив в свои ворота.
В минувшем туре «Балтика» вновь опозорилась. Дома калининградцы не сумели одолеть еще более проблемную «Кубань» (0:0).
Балтийцы не побеждают уже в трех матчах подряд. Нет сомнений, что команда Калешина мотивирована добыть три пункта в столице.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.15, на ничью за 3.15, а на «Спартак-2» — за 3.24.
Хозяева играют интересно и задорно, но традиционно неудачно играют с «Балтикой».
Гости мотивированы прервать серию неудач, к тому же обладают неплохим составом. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.15.