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    Долгожданная победа «Балтики»?

    «Спартак-2» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, ФНЛ, 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Балтика»
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    Евгений Калешин
    «Спартак-2» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 15:00 мск. «Спартак-2» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак-2»

    «Спартак-2» под руководством Евгения Бушманова показывает отличный футбол. Команда быстро превратилась в одного из лидеров ФНЛ.

    На текущий момент в активе у молодых спартаковцев 22 очка. Москвичи от дуэта лидеров отстают на три очка.

    В минувшем туре «Спартак-2» вновь победил. На выезде команда Бушманова переиграла липецкий «Металлург» (0:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Спартаковцы добыли уже три победы к ряду. Разумеется, молодая команда где-то будет терять очки, ведь юности свойственна нестабильность.

    «Балтика»

    Калининградцы — едва ли не главное разочарование этого сезона. Евгений Калешин с такими темпами может потерять свою работу еще до зимней паузы.

    На текущий момент «Балтика» занимает 13 место с 13 очками в активе. Причем забили подопечные Калешина всего 9 мячей в 11 матчах, столько же пропустив в свои ворота.

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    • В минувшем туре «Балтика» вновь опозорилась. Дома калининградцы не сумели одолеть еще более проблемную «Кубань» (0:0).

    Балтийцы не побеждают уже в трех матчах подряд. Нет сомнений, что команда Калешина мотивирована добыть три пункта в столице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.15, на ничью за 3.15, а на «Спартак-2» — за 3.24.

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    Хозяева играют интересно и задорно, но традиционно неудачно играют с «Балтикой».

    «Балтика» пытается подняться ближе к зоне стыков, для чего срочно нужно выигрывать.

    Гости мотивированы прервать серию неудач, к тому же обладают неплохим составом. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.15.

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    «Спартак-2» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Долгожданная победа «Балтики»?
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