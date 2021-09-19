«Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:30 мск. «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» постепенно обживается в элите. При этом Александр Кержаков уже считается одним из наиболее прогрессирующих тренеров страны.

На текущий момент в активе у нижегородцев 11 набранных очков. Самарцы находятся на весьма престижном 6 месте в турнирной таблице РПЛ.

В минувшем туре «Нижний Новгород» выдал на-гора сенсацию. Выездной поединок с «Динамо» парни Кержакова выиграли (1:2).

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Впрочем, без проблем у новичка элиты не обходится. Отчетную встречу вынужден пропустить защитник Лукас Масоэро, удаленный в московском поединке.

«Арсенал» Тула

Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Туляки сразу упали в подвал турнирной таблицы, из которого все никак не выберутся.

На текущий момент «Арсенал» Тула занимает 15 место с 5 очками в активе. Причем забили «канониры» всего 9 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 15.

В минувшем туре «Арсенал» Тула добыл один зачетный балл. Дома команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

Один балл в матче с «армейцами» — прекрасная мотивация к новым свершениям. В Нижний Новгород туляки отправляется за пополнением очковой копилки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.47, на ничью за 3.28, а на «Арсенал» Тула — за 3.16.

Хозяева нестабильны, но, как для новичка, выступают вполне прилично.

«Арсенал» Тула едет в гости за очками, однако имеет худший в лиге показатель по пропущенным голам .

Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо ведь очки нужны и тем, и другим. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.