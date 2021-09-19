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    Нижегородский голевой обмен заказывали?!

    «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, РПЛ, 19 сентября 2021 года

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    Александр Кержаков
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Тула в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 16:30 мск. «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Сентября 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 16:30 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» постепенно обживается в элите. При этом Александр Кержаков уже считается одним из наиболее прогрессирующих тренеров страны.

    На текущий момент в активе у нижегородцев 11 набранных очков. Самарцы находятся на весьма престижном 6 месте в турнирной таблице РПЛ.

    В минувшем туре «Нижний Новгород» выдал на-гора сенсацию. Выездной поединок с «Динамо» парни Кержакова выиграли (1:2).

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    Впрочем, без проблем у новичка элиты не обходится. Отчетную встречу вынужден пропустить защитник Лукас Масоэро, удаленный в московском поединке.

    «Арсенал» Тула

    Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Туляки сразу упали в подвал турнирной таблицы, из которого все никак не выберутся.

    На текущий момент «Арсенал» Тула занимает 15 место с 5 очками в активе. Причем забили «канониры» всего 9 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 15.

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    • В минувшем туре «Арсенал» Тула добыл один зачетный балл. Дома команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

    Один балл в матче с «армейцами» — прекрасная мотивация к новым свершениям. В Нижний Новгород туляки отправляется за пополнением очковой копилки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.47, на ничью за 3.28, а на «Арсенал» Тула — за 3.16.

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    Хозяева нестабильны, но, как для новичка, выступают вполне прилично.

    «Арсенал» Тула едет в гости за очками, однако имеет худший в лиге показатель по пропущенным голам.

    Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо ведь очки нужны и тем, и другим. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.

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    «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Нижегородский голевой обмен заказывали?!
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