«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» постепенно обживается в элите. При этом Александр Кержаков уже считается одним из наиболее прогрессирующих тренеров страны.
На текущий момент в активе у нижегородцев 11 набранных очков. Самарцы находятся на весьма престижном 6 месте в турнирной таблице РПЛ.
В минувшем туре «Нижний Новгород» выдал на-гора сенсацию. Выездной поединок с «Динамо» парни Кержакова выиграли (1:2).
Впрочем, без проблем у новичка элиты не обходится. Отчетную встречу вынужден пропустить защитник Лукас Масоэро, удаленный в московском поединке.
«Арсенал» Тула
Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Туляки сразу упали в подвал турнирной таблицы, из которого все никак не выберутся.
На текущий момент «Арсенал» Тула занимает 15 место с 5 очками в активе. Причем забили «канониры» всего 9 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 15.
В минувшем туре «Арсенал» Тула добыл один зачетный балл. Дома команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).
Один балл в матче с «армейцами» — прекрасная мотивация к новым свершениям. В Нижний Новгород туляки отправляется за пополнением очковой копилки.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.47, на ничью за 3.28, а на «Арсенал» Тула — за 3.16.
Хозяева нестабильны, но, как для новичка, выступают вполне прилично.
Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо ведь очки нужны и тем, и другим. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.06.