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    Восстановит ли «Лестер» силы после битвы с «Наполи»?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 19 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер»
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    Футболисты «Лестера»
    В воскресенье, 19 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле примет «Лестер» в пятом туре английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фалмер», начнется в 16:00 по московскому времени. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Сентября 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 16:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Брайтон»

    «Брайтон» расположился на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 9 баллами.

    На счету «чаек» победы над «Бернли» (2:1), «Уотфордом» (2:0) и «Брентфордом» (1:0), а единственное поражение они потерпели от «Эвертона» (0:2).

    Также подопечные Грэма Поттера успели выйти в 1/16 финала Кубка лиги, победив «Кардифф» (2:0).

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    После травм у «Брайтона» восстанавливаются Дэн Берн, Паскаль Гросс, Юрген Локадия, Тарик Лэмпти, Энок Мвепу, Адам Уэбстер и Аарон Конноли.

    «Лестер»

    «Лестер» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 6 очков.

    «Лисы» в текущем сезоне обыграли «Вулверхэмптон» (1:0) и «Норвич» (2:1), уступив при этом «Вест Хэму» (1:4) и «Манчестер Сити» (0:1).

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    • В середине недели команда Брендана Роджерса стартовала в Лиге Европы, разойдясь миром с «Наполи» (2:2), хотя имела преимущество в два мяча.

    Среди травмированных у «Лестера» значатся Джеймс Джастин, Айозе Перес, Уэсли Фофана, Нампалис Менди и Джонни Эванс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Брайтона» — 2.65, победа «Лестера» — 2.85, ничья — 3.20.

    «Чайки» не выигрывали у «лис» с апреля 2014 года, когда обе команды еще выступали в Чемпионшипе. Впрочем, сейчас у подопечных Грэма Поттера имеются шансы прервать неприятную статистику.

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    Почему? Во-первых, они здорово начали сезон, одержав три победы в четырех турах. Во-вторых, команда Брендана Роджерса в АПЛ пока не блещет и может похвастаться разве что двумя победами с минимальным перевесом.

    Ну и в-третьих, «Лестер» потратил на «Наполи» много сил, которые бы очень пригодились на стадионе «Фалмер».

    Итак, теоретическую победу «Брайтона» мы все же отметем, учитывая тот факт, что общий класс соперника выше, а вот ничья вполне вероятна. Наш прогноз и ставка — «победа "Лестера" в один мяч или ничья» за 1.90.

    Если нужен более высокий коэффициент, то ставим просто на ничью.

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. Восстановит ли «Лестер» силы после битвы с «Наполи»?
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