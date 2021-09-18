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    «Уфа» обменяется голами с «Химками»?

    «Уфа» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, РПЛ, 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Химки»
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    Денис Глушаков
    «Уфа» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Химки Химки
  • Московская область
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
    •

    «Уфа»

    «Уфа» все никак не может покинуть опасную зону. Алексею Стукалову пока не достает опыта работы на высшем уровне.

    На текущий момент в активе у команды 5 набранных очков. Подопечные Стукалова находятся на 14 месте в турнирной таблице РПЛ.

    В минувшем туре «Уфа» уступила. Выезд на юг в гости к «Сочи» завершился поражением (3:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    Матчи против «Химкок» даются уфимцам нелегко. Например, в двух последних встречах команда уступила.

    «Химки»

    Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Все-таки химкинцы потенциально выглядят явно сильнее, чем борец за выживание.

    На текущий момент «Химки» занимает 13 место с 6 очками в активе. Причем забили химкинцы всего 6 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 12.

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    • В минувшем туре «Химки» вновь удручили результатом. Выездной поединок со «Спартаком» завершился поражением (3:1).

    Последнюю викторию команда праздновала еще полтора месяца назад. Наверняка в этой встрече подопечные Игоря Черевченко надеются разжиться очками.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Химки» — за 3.00.

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    Хозяева находятся в группе аутсайдеров, но намерены выбраться оттуда.

    «Химки» едут в гости за очками, но для этого нужно активнее атаковать.

    Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо пытаются подняться из группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Уфа» — «Химки»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. «Уфа» обменяется голами с «Химками»?
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