«Уфа» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 14:00 мск. «Уфа» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

«Уфа» все никак не может покинуть опасную зону. Алексею Стукалову пока не достает опыта работы на высшем уровне.

На текущий момент в активе у команды 5 набранных очков. Подопечные Стукалова находятся на 14 месте в турнирной таблице РПЛ.

В минувшем туре «Уфа» уступила. Выезд на юг в гости к «Сочи» завершился поражением (3:1).

Все прогнозы на РПЛ

Матчи против «Химкок» даются уфимцам нелегко. Например, в двух последних встречах команда уступила.

«Химки»

Эта команда стартовый отрезок сезона провалила. Все-таки химкинцы потенциально выглядят явно сильнее, чем борец за выживание.

На текущий момент «Химки» занимает 13 место с 6 очками в активе. Причем забили химкинцы всего 6 мячей в 7 матчах, пропустив в свои ворота 12.

В минувшем туре «Химки» вновь удручили результатом. Выездной поединок со «Спартаком» завершился поражением (3:1).

Последнюю викторию команда праздновала еще полтора месяца назад. Наверняка в этой встрече подопечные Игоря Черевченко надеются разжиться очками.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уфу» за 2.30, на ничью за 3.10, а на «Химки» — за 3.00.

Хозяева находятся в группе аутсайдеров, но намерены выбраться оттуда.

«Химки» едут в гости за очками, но для этого нужно активнее атаковать .

Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ибо пытаются подняться из группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.