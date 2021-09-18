«Астон Вилла»
В прошлом розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» финишировала в середине турнирной таблицы, на 11 месте, отстав на семь баллов от седьмой еврокубковой строки на семь баллов.
В текущем же сезоне клуб из Бирмингема в четырех играх набрал столько же баллов, с которыми разместился на 12 позиции в турнирке, находясь на расстоянии одной победы от зоны вылета.
В прошлом туре «Виллианы» потерпели крупное выездное поражений от «Челси» со счетом 0:3, а игровым днем ранее они сыграли вничью 1:1 дома с дебютантом Премьер-лиги «Брентфордом».
За шесть последних матчей чемпионата «Астон Вилла» потерпела два поражения и одержала три победы при одном мировом исходе.
«Эвертон»
«Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на строку выше, чем предстоящий противник, заработав на четыре очка больше.
Пока же в текущем чемпионате Англии «ириски» еще не знали горечи поражений, выиграв три игры при одной ничьей. С данными показателями они идут среди лидеров.
К данной встрече коллектив из Ливерпуля подходит с серией из двух викторий, где поочередно одолел на выезде 2:0 «Брайтон» на своей территории «Бернли» 3:1.
За девять последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел только два поражения и одержали пять победы.
В прошлом сезоне «Астон Вилла» в играх с «Эвертоном» набрала четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв вничью 0:0 дома.
Прогноз и ставка на «Астон Вилла» — «Эвертон»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.49.
На викторию «Эвертона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.36.
«Виллианы» на своем поле выступают достаточно сильно и вполне могут обыграть «ирисок». Но все же перестрахуемся и поставим на хозяев с 0 форой.