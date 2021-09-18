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    «Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат Англии, 18 сентября 2021 года

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    Анвар Эль-Гази
    18 сентября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» местный клуб «Астон Вилла» сыграет с «Эвертоном» в 5-м туре АПЛ. Игра начнется в 19:30 по мск. «Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Астон Вилла»

    В прошлом розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» финишировала в середине турнирной таблицы, на 11 месте, отстав на семь баллов от седьмой еврокубковой строки на семь баллов.

    В текущем же сезоне клуб из Бирмингема в четырех играх набрал столько же баллов, с которыми разместился на 12 позиции в турнирке, находясь на расстоянии одной победы от зоны вылета.

    В прошлом туре «Виллианы» потерпели крупное выездное поражений от «Челси» со счетом 0:3, а игровым днем ранее они сыграли вничью 1:1 дома с дебютантом Премьер-лиги «Брентфордом».

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    За шесть последних матчей чемпионата «Астон Вилла» потерпела два поражения и одержала три победы при одном мировом исходе.

    «Эвертон»

    «Эвертон» минувший розыгрыша АПЛ завершил на строку выше, чем предстоящий противник, заработав на четыре очка больше.

    Пока же в текущем чемпионате Англии «ириски» еще не знали горечи поражений, выиграв три игры при одной ничьей. С данными показателями они идут среди лидеров.

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    • К данной встрече коллектив из Ливерпуля подходит с серией из двух викторий, где поочередно одолел на выезде 2:0 «Брайтон» на своей территории «Бернли» 3:1.

    За девять последних матчей чемпионата Англии «Эвертон» потерпел только два поражения и одержали пять победы.

    В прошлом сезоне «Астон Вилла» в играх с «Эвертоном» набрала четыре очка, победив 2:1 в гостях и сыграв вничью 0:0 дома.

    Прогноз и ставка на «Астон Вилла» — «Эвертон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астон Виллы» предлагают — 2.49.

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    На викторию «Эвертона» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.36.

    «Виллианы» на своем поле выступают достаточно сильно и вполне могут обыграть «ирисок». Но все же перестрахуемся и поставим на хозяев с 0 форой.

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    «Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Нанесут ли бирмингемцы «ирискам» первое поражение в сезоне?
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