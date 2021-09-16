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    Увезет ли «Антверпен» победу из Греции?

    «Олимпиакос» — «Антверпен». Прогноз (к. 2.00) и ставки на Лигу Европы 16 сентября 2021 года

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    «Олимпиакос» начинал сезон в ЛЧ
    «Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Антверпеном» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 16 Сентября 2021 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 22:00 Антверпен Антверпен
  • Лига Европы. Группа D
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
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    «Олимпиакос»

    Греческий клуб из города Пирей провел в нынешнем сезоне восемь официальных матчей, четыре из которых прошли в рамках квалификации Лиги чемпионов.

    Первым соперником «Олимпиакоса» в отборочном цикле ЛЧ был азербайджанский «Нефтчи», который красно-белые дважды обыграли с минимальным счетом (1:0, 1:0).

    На стадии полуфинала подопечные Педру Мартинша встретились с «Лудогорцем». Дома «Олимпиакос» скатал ничью (1:1), а в гостях греки проиграли по пенальти (2:2, 1:4 п.).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Отправившись в финал квалификации Лиги Европы, «Олимпиакос» прошел «Слован» с общим счетом 5:2. В чемпионате Греции коллекив провел лишь одну игру, сыграв вничью с «Артомитос» (0:0).

    «Антверпен»

    Новый сезон в Высшей лиге Бельгии команда из Антверпена встретила не так, как ей представлялось до старта. В первых двух турах коллектив Бриана Приске пережил два поражения.

    В дебютном матче чемпионата «Антверпен» в гостях упустил преимущество в 2 мяча над «Мехеленом» и уступил со счетом 2:3. А через неделю дома была осечка в игре с «Кортрейком» (0:1).

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  • 27/08/2021

    • Первую победу в Лиге Жюпиле ребята Приске одержали 8 августа. В тот день они раскатали «Стандард» (5:2). Еще в одном матче «Антверпен» оформил ничью с «Шарлеруа» (1:1).

    После этого была ничья с «Левеном» (2:2) и победа над «Эйпеном» (1:0), что позволяет клубу быть на 12-м месте. В групповой этапа ЛЕ команда пробилась, одолев «Омонию» с общим счетом 6:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — Олимпиакос выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.

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    «Олимпиакос» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Антверпен» победу из Греции?
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