«Олимпиакос» сыграет на своем поле с «Антверпеном» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 22:00 мск. «Олимпиакос» — «Антверпен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпиакос»

Греческий клуб из города Пирей провел в нынешнем сезоне восемь официальных матчей, четыре из которых прошли в рамках квалификации Лиги чемпионов.

Первым соперником «Олимпиакоса» в отборочном цикле ЛЧ был азербайджанский «Нефтчи», который красно-белые дважды обыграли с минимальным счетом (1:0, 1:0).

На стадии полуфинала подопечные Педру Мартинша встретились с «Лудогорцем». Дома «Олимпиакос» скатал ничью (1:1), а в гостях греки проиграли по пенальти (2:2, 1:4 п.).

Все прогнозы на Лигу Европы

Отправившись в финал квалификации Лиги Европы, «Олимпиакос» прошел «Слован» с общим счетом 5:2. В чемпионате Греции коллекив провел лишь одну игру, сыграв вничью с «Артомитос» (0:0).

«Антверпен»

Новый сезон в Высшей лиге Бельгии команда из Антверпена встретила не так, как ей представлялось до старта. В первых двух турах коллектив Бриана Приске пережил два поражения.

В дебютном матче чемпионата «Антверпен» в гостях упустил преимущество в 2 мяча над «Мехеленом» и уступил со счетом 2:3. А через неделю дома была осечка в игре с «Кортрейком» (0:1).

Первую победу в Лиге Жюпиле ребята Приске одержали 8 августа. В тот день они раскатали «Стандард» (5:2). Еще в одном матче «Антверпен» оформил ничью с «Шарлеруа» (1:1).

После этого была ничья с «Левеном» (2:2) и победа над «Эйпеном» (1:0), что позволяет клубу быть на 12-м месте. В групповой этапа ЛЕ команда пробилась, одолев «Омонию» с общим счетом 6:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — Олимпиакос выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00.