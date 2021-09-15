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    «Интер» с «Реалом» сразу обменяются голами?

    «Интер» — «Реал» М. Дерзкая ставка за 4.20 на матч Лиги чемпионов 15 сентября 2021 года

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    Карим Бензема
    «Интер» сыграет на своем поле с «Реалом» М в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Реал» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 15 Сентября 2021 года
    Интер
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    •  Интер 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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  • X
  • 3.55
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  • 2.70
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    «Интер»

    Потеря Ромелу Лукаку явно повлияет на игру команды. Миланцы только постепенно привыкают играть без своего основного форварда.

    В Серии А «Интер» стартовал не худшим образом. Команда находится на 4 месте с 7 очками, потеряв очки лишь в минувшем туре.

    Выезд в Геную к «Сампдории» миланцам не удался. Миланцы дважды вели в счете, но в итоге довольствовались только ничьей (2:2).

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    Матчи с «Реалом» для этой команды — сродни испытанию. Из пяти последних очных поединков «Интер» уступил в четырех при одной ничьей.

    «Реал» М

    В своем чемпионате эта команда стартовала привычно мощно. «Сливочные» сразу взгромоздились на первую строчку, отпускать которую не собираются.

    10 очков по итогам 4 туров — крейсерский результат, учитывая реалии Примеры. А Карим Бензема по-прежнему продуктивен в атаке — 5 мячей.

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    • «Реал» М в своем последнем матче выдал голевую феерию. Команда переиграла «Сельту» со счетом 5:2, причем один из мячей в активе новичка Эдуарду Камавинги.

    Вероятно, в этом поединке мадридцы также будут активно атаковать. Правда, нужно будет что-то делать с обороной, ведь матч пропустит получивший травму Давид Алаба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.46, на ничью за 3.60, а на «Реал» М — за 2.85.

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    Хозяева только привыкают играть без Лукаку, но свои шансы у ворот соперника наверняка найдут.

    Мадридцы находятся в отличных кондициях, к тому же регулярно забивает Бензема.

    Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня, так что зрелище обеспечено с первых минут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Реал» М: прогноз, ставка (4.20), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» с «Реалом» сразу обменяются голами?
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