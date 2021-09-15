«Интер» сыграет на своем поле с «Реалом» М в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 сентября, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Реал» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Потеря Ромелу Лукаку явно повлияет на игру команды. Миланцы только постепенно привыкают играть без своего основного форварда.

В Серии А «Интер» стартовал не худшим образом. Команда находится на 4 месте с 7 очками, потеряв очки лишь в минувшем туре.

Выезд в Геную к «Сампдории» миланцам не удался. Миланцы дважды вели в счете, но в итоге довольствовались только ничьей (2:2).

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Матчи с «Реалом» для этой команды — сродни испытанию. Из пяти последних очных поединков «Интер» уступил в четырех при одной ничьей.

«Реал» М

В своем чемпионате эта команда стартовала привычно мощно. «Сливочные» сразу взгромоздились на первую строчку, отпускать которую не собираются.

10 очков по итогам 4 туров — крейсерский результат, учитывая реалии Примеры. А Карим Бензема по-прежнему продуктивен в атаке — 5 мячей.

«Реал» М в своем последнем матче выдал голевую феерию. Команда переиграла «Сельту» со счетом 5:2, причем один из мячей в активе новичка Эдуарду Камавинги.

Вероятно, в этом поединке мадридцы также будут активно атаковать. Правда, нужно будет что-то делать с обороной, ведь матч пропустит получивший травму Давид Алаба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.46, на ничью за 3.60, а на «Реал» М — за 2.85.

Хозяева только привыкают играть без Лукаку, но свои шансы у ворот соперника наверняка найдут.

Мадридцы находятся в отличных кондициях, к тому же регулярно забивает Бензема .

Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей мирового уровня, так что зрелище обеспечено с первых минут. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.20. Для остальных — более умеренный прогноз.