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    Результативный матч на «Джузеппе Меацца»?

    «Интер» — «Реал». Прогноз (к. 1.75) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Реал»
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    Лаутаро Мартинес
    15 сентября на «Джузеппе Меацца» «Интер» и «Реал» проведут очный поединок в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск. «Интер» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 15 Сентября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Интер» провел 3 поединка в этом сезоне и все в Серии А. «Нерадзурри» разгромили «Дженоа» (4:0) и с отрывом одолели «Верону» (3:1). Однако 12 сентября коллектив Симоне Индзаги допустил оплошность и потерял очки в игре с «Сампдорией» (2:2).

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает четвертое место с семью очками. Напомним, что в прошлом сезоне команда стала чемпионом Италии под руководством Антонио Конте.

    В еврокубках в прошлом сезоне команда не играла. В ЛЧ последний раз хозяева играли в позапрошлом розыгрыше. Тогда они заняли третье место в группе и смогли выйти в плей-офф Лиги Европы.

    На данный момент в лазарете у «черно-синих» Алессандро Бастони, Габриэл Бразан, Стефано Сенси и Кристиан Эриксен.

    «Реал»

    «Реал» провел в этом сезоне на одну игру больше. В Примере команда Карло Анчелотти одержала 3 победы и сыграла вничью.

    «Сливочные» разгромили «Алавес» на старте сезона со счетом 4:1, правда потом у них была ничья с «Леванте». «Реал» неожиданно пропустил 3 мяча (3:3). В конце августа гости победили «Бетис» (1:0), а 12 сентября со счетом 5:2 они разгромили «Сельту».

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    • В прошлом сезоне «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и смог дойти до полуфинала. Там он встретился с «Челси». По результатам дух встреч — ничья и поражение — «Реал» уступил 1:3.

    Известно, что в матче Анчелотти не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов. В списке Гарет Бэйл, Тони Кроос, Лука Йович, Дани Себальос и Давид Алаба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу одной и другой команды — 2.46 на победу «Интера» и 2.80 на победу «Реала». Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

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    В таком поединке мы должны увидеть голы. Обе команды не совсем стабильно играют в обороне. «Интер» неожиданно пропустил два от «Сампдории», а «Реал» неприятно порадовал в матче с «Леванте», да и с «Сельтой» немало ошибок допустил.

    Уровень атакующих футболистов у соперников отличный. Это должно дать свои плоды. Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.75.

    «Интер» пропускал в первом тайме два матча подряд. Поставить на то, что «Реал» забьет в первой половине, можно с коэффициентом 2.10.

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    «Интер» — «Реал»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. Результативный матч на «Джузеппе Меацца»?
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