15 сентября на «Джузеппе Меацца» «Интер» и «Реал» проведут очный поединок в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск. «Интер» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» провел 3 поединка в этом сезоне и все в Серии А. «Нерадзурри» разгромили «Дженоа» (4:0) и с отрывом одолели «Верону» (3:1). Однако 12 сентября коллектив Симоне Индзаги допустил оплошность и потерял очки в игре с «Сампдорией» (2:2).

В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает четвертое место с семью очками. Напомним, что в прошлом сезоне команда стала чемпионом Италии под руководством Антонио Конте.

В еврокубках в прошлом сезоне команда не играла. В ЛЧ последний раз хозяева играли в позапрошлом розыгрыше. Тогда они заняли третье место в группе и смогли выйти в плей-офф Лиги Европы.

На данный момент в лазарете у «черно-синих» Алессандро Бастони, Габриэл Бразан, Стефано Сенси и Кристиан Эриксен.

«Реал»

«Реал» провел в этом сезоне на одну игру больше. В Примере команда Карло Анчелотти одержала 3 победы и сыграла вничью.

«Сливочные» разгромили «Алавес» на старте сезона со счетом 4:1, правда потом у них была ничья с «Леванте». «Реал» неожиданно пропустил 3 мяча (3:3). В конце августа гости победили «Бетис» (1:0), а 12 сентября со счетом 5:2 они разгромили «Сельту».

В прошлом сезоне «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и смог дойти до полуфинала. Там он встретился с «Челси». По результатам дух встреч — ничья и поражение — «Реал» уступил 1:3.

Известно, что в матче Анчелотти не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов. В списке Гарет Бэйл, Тони Кроос, Лука Йович, Дани Себальос и Давид Алаба.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу одной и другой команды — 2.46 на победу «Интера» и 2.80 на победу «Реала». Ничья оценивается коэффициентом 3.60.

В таком поединке мы должны увидеть голы. Обе команды не совсем стабильно играют в обороне . «Интер» неожиданно пропустил два от «Сампдории», а «Реал» неприятно порадовал в матче с «Леванте», да и с «Сельтой» немало ошибок допустил.

Уровень атакующих футболистов у соперников отличный. Это должно дать свои плоды. Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.75.

«Интер» пропускал в первом тайме два матча подряд. Поставить на то, что «Реал» забьет в первой половине, можно с коэффициентом 2.10.