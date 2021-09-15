«Интер»
«Интер» провел 3 поединка в этом сезоне и все в Серии А. «Нерадзурри» разгромили «Дженоа» (4:0) и с отрывом одолели «Верону» (3:1). Однако 12 сентября коллектив Симоне Индзаги допустил оплошность и потерял очки в игре с «Сампдорией» (2:2).
В турнирной таблице чемпионата Италии «Интер» занимает четвертое место с семью очками. Напомним, что в прошлом сезоне команда стала чемпионом Италии под руководством Антонио Конте.
В еврокубках в прошлом сезоне команда не играла. В ЛЧ последний раз хозяева играли в позапрошлом розыгрыше. Тогда они заняли третье место в группе и смогли выйти в плей-офф Лиги Европы.
На данный момент в лазарете у «черно-синих» Алессандро Бастони, Габриэл Бразан, Стефано Сенси и Кристиан Эриксен.
«Реал»
«Реал» провел в этом сезоне на одну игру больше. В Примере команда Карло Анчелотти одержала 3 победы и сыграла вничью.
«Сливочные» разгромили «Алавес» на старте сезона со счетом 4:1, правда потом у них была ничья с «Леванте». «Реал» неожиданно пропустил 3 мяча (3:3). В конце августа гости победили «Бетис» (1:0), а 12 сентября со счетом 5:2 они разгромили «Сельту».
В прошлом сезоне «Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов и смог дойти до полуфинала. Там он встретился с «Челси». По результатам дух встреч — ничья и поражение — «Реал» уступил 1:3.
Известно, что в матче Анчелотти не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов. В списке Гарет Бэйл, Тони Кроос, Лука Йович, Дани Себальос и Давид Алаба.
Прогноз и ставка
Букмекеры дают практически равные коэффициенты на победу одной и другой команды — 2.46 на победу «Интера» и 2.80 на победу «Реала». Ничья оценивается коэффициентом 3.60.
В таком поединке мы должны увидеть голы. Обе команды
Уровень атакующих футболистов у соперников отличный. Это должно дать свои плоды. Мы предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.75.
«Интер» пропускал в первом тайме два матча подряд. Поставить на то, что «Реал» забьет в первой половине, можно с коэффициентом 2.10.