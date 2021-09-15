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    «Синие» прервут неудачи в матчах с «дачниками»?

    «Бирмингем Сити» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, чемпионат Англии, 15 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бирмингем Сити» — «Фулхэм»
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    «Фулхэм»
    15 сентября в рамках 7-го тура английского Чемпионшипа «Бирмингем Сити» на своем поле сыграет против лондонского «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. «Бирмингем Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бирмингем Сити»

    «Бирмингем Сити» в прошлом сезоне вел борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе и удачно справился с этой задаче, финишировав на 18 месте в девяти баллах от опасной зоны.

    В текущем же первенстве «синие» после шести матчей набрали 11 баллов, трижды победив при двух ничьих и одном фиаско. С такими показателями они идут в первой части турнирной таблицы.

    К данной игре коллектив подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией в рамкх чемпионата. В этот период он разгромил в гостях «Лутон» 5:0 и обыграл дома 2:0 «Дерби», а также сыграл вничью с «Барнсли» 1:1 вне родных стен.

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    Стоит отметить, что за последние пять дмашних встреч в рамках Чемпионшипа «Бирмингем» добыл только одну победу, дважды сыграл вничью и столько же раз уступил.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» прошлый сезон провел в Премьер-лиге, но не смог там сохранить свою прописку. Команда заняла 18 строку, отстав от 17 безопасной строки аж на 11 баллов.

    Финиш в прошедшем чемпионате «дачники» полностью провалили. За десять последних встреч они потерпели восемь поражений и две игры закончили мировыми исходами.

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    • После пяти туров в текущем розыгрыше Чемпионшипа у лондонцев в активе 13 набранных очков, с которыми они разместился на второй строке в турнирной таблице, уступая балл лидеру.

    К слову, за все семь официальных матчей этого сезона столичный клуб потерпел только одно поражение, проиграв в прошлом туре в гостях 0:1 «Блэкпулу». А также одержали пять побед и раз сыграли вничью.

    В этом сезоне данные клубы играли в Кубке лиги, где выездную победу праздновал «Фулхэм» 2:0. В Чемпионшипе-2019/20 дважды выиграли «дачники» по 1:0.

    Прогноз и ставка на «Бирмингем Сити» — «Фулхэм»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Бирмингем Сити» дают — 4.16, ничья оценена — в 3.06

    «Синие» проиграли в последних трех встречах «дачникам». Однако сейчас хозяева пребывают в неплохих кондициях и вполне могут прервать эту неудачную серию. Наша ставка на данную игру — 1Х.

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    «Бирмингем Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 15.09.2021. Прогнозы на футбол. «Синие» прервут неудачи в матчах с «дачниками»?
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