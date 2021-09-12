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    «Гимназисты» наберут три очка на «Божуаре»?

    «Нант» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.29) на футбол, Чемпионат Франции, 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ницца»
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    Джастин Клюйверт
    В 5-м туре французской Лиги 1 на стадионе «Божуар» «Нант» сыграет с «Ниццей». Поединок состоится 12 сентября и начнется в 18:00 по мск. «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Сентября 2021 года
    Нант
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    «Нант»

    «Нант» в прошлом розыгрыше Лиги 1 едва не вылетел и сохранил прописку только после победы над «Тулузой» в стыках еще из-за правила выездного гола, победив 2:1 в гостях и проиграв 0:1 дома.

    Также «канарейки» неважно смотрелись в предсезонных товарищеских поединках, в шести из которых потерпели четыре поражения. В текущем же чемпионате Франции они в четырех турах сумели набрать четыре очка.

    Пока единственную викторию коллектив одержал дома над «Мецом» 2:0 во втором туре, а на старте он на выезде разошелся миром с «Монако» 1:1. Еще было два фиаско — от «Ренна» в гостях и «Лиона» дома по 0:1.

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    Отметим, что на своем поле «Нант» одержал лишь две победы за 18 предыдущих матчей в чемпионате страны, семь раз сыграв вничью и потерпев девять поражений.

    «Ницца»

    «Ницца» по итогам прошлого сезона финишировала на девятой позиции в турнирной таблице Лиги 1, отстав на шесть пунктов от шестой еврокубковой строки.

    В межсезонье «орлята» выиграли лишь раз за шесть контрольных игр при трех фиаско и двух ничьих. В текущем же чемпионате они провели только три игры, в которых добыли семь баллов.

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    • Начали «гимназисты» текущее первенство с нулевой ничьей против «Реймса», а затем разгромили на выезде действующего чемпиона страны «Лилль» со счетом 4:0. Потом была недоигранная встреча с «Марселем» и виктория над «Бордо» 4:0 дома.

    Стоит отметить, что «Ницца» побеждала в четырех из шести последних поединков в Лиге 1 и потерпела только одно поражение.

    «Ницца» в минувшем сезоне дважды обыграла «Нант» по 2:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ниццы» предлагают — 2.29.

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    На викторию «Нанта» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.44.

    «Южане» на старте этого сезона выглядят просто превосходно и исправно набирают очки в каждой игре. С большой долей вероятности и в этой встрече победа должна достаться «Ницце».

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    «Нант» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Гимназисты» наберут три очка на «Божуаре»?
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