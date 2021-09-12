В воскресенье, 12 сентября, «Лион» в рамках пятого тура французской Лиги 1 на своем поле примет «Страсбур». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Лион» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Лион» по итогам прошлого сезона Лиги 1 вновь пролетел мимо Лиги чемпионов, финишировав на четвертой позиции в турнирной таблице, отстав от заветной третьей строки всего на два очка.

В предсезонных спаррингах «ткачи» чаше побеждали, чем проигрывали. А вот новый чемпионата они начали не лучшим образом, не выигрывая в первых трех турах.

Так, команда на домашнем поле расходилась миром с «Брестом» 1:1 и «Клермоном» 3:3, а между этими матчами она на выезде потерпела крупное поражение от «Анже» 0:3. В минувшем игровом дне коллектив добыл первую викторию в сезоне, переиграв в гостях 1:0 «Нант».

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«Лион» за последние восемь матчей в рамках чемпионата страны победил в половине из них, еще по два раза в этот период «львы» играли вничью и уступали.

«Страсбур»

«Страсбур» в прошлом сезоне успешно отстоял свое право играть в Лиге 1. Коллектив финишировал на 15 позиции, опередив опасную зону всего лишь на два пункта.

В подготовительных встречах «гонщики» соблюли полный паритет, по два раза победив, проиграв и сыграв вничью. А по итогам четырех туров данного первенства они набрали четыре очка.

Начала команда компанию с двух фиаско подряд, проиграв дома 0:2 «Анже» и 2:4 в гостях ПСЖ. После этого она расписала мировую с «Труа» 1:1 и обыграла «Брест» 3:1, проведя обе эти игры на своем поле.

За 11 последних матчей в Лиге 1 «Страсбуру» удалось одержать только две виктории при пяти проигрышных результатах и таком же количестве мировых.

В прошлом чемпионате «Лион» дважды обыграл «Страсбур» — 3:0 дома и 3:2 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.57.

На викторию «Страсбура» дают — 5.95, ничья оценена — в 4.52.

«Ткачи» после неудачного старта будут стараться наверстывать упущенное и наверняка обыграют «гонщиков» минимум в один мяч.