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    Будет ли у «ткачей» вторая победа подряд?

    «Лион» — «Страсбур». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат Франции, 12 сентября 2021 года

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    Мусса Дембеле
    В воскресенье, 12 сентября, «Лион» в рамках пятого тура французской Лиги 1 на своем поле примет «Страсбур». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Лион» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 12 Сентября 2021 года
    Лион
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    •  Лион 21:45 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Лион»

    «Лион» по итогам прошлого сезона Лиги 1 вновь пролетел мимо Лиги чемпионов, финишировав на четвертой позиции в турнирной таблице, отстав от заветной третьей строки всего на два очка.

    В предсезонных спаррингах «ткачи» чаше побеждали, чем проигрывали. А вот новый чемпионата они начали не лучшим образом, не выигрывая в первых трех турах.

    Так, команда на домашнем поле расходилась миром с «Брестом» 1:1 и «Клермоном» 3:3, а между этими матчами она на выезде потерпела крупное поражение от «Анже» 0:3. В минувшем игровом дне коллектив добыл первую викторию в сезоне, переиграв в гостях 1:0 «Нант».

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    «Лион» за последние восемь матчей в рамках чемпионата страны победил в половине из них, еще по два раза в этот период «львы» играли вничью и уступали.

    «Страсбур»

    «Страсбур» в прошлом сезоне успешно отстоял свое право играть в Лиге 1. Коллектив финишировал на 15 позиции, опередив опасную зону всего лишь на два пункта.

    В подготовительных встречах «гонщики» соблюли полный паритет, по два раза победив, проиграв и сыграв вничью. А по итогам четырех туров данного первенства они набрали четыре очка.

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    • Начала команда компанию с двух фиаско подряд, проиграв дома 0:2 «Анже» и 2:4 в гостях ПСЖ. После этого она расписала мировую с «Труа» 1:1 и обыграла «Брест» 3:1, проведя обе эти игры на своем поле.

    За 11 последних матчей в Лиге 1 «Страсбуру» удалось одержать только две виктории при пяти проигрышных результатах и таком же количестве мировых.

    В прошлом чемпионате «Лион» дважды обыграл «Страсбур» — 3:0 дома и 3:2 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Страсбура» дают — 5.95, ничья оценена — в 4.52.

    «Ткачи» после неудачного старта будут стараться наверстывать упущенное и наверняка обыграют «гонщиков» минимум в один мяч.

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    «Лион» — «Страсбур»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли у «ткачей» вторая победа подряд?
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