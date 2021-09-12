12 сентября в 4-м туре немецкой первой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» в родных стенах сразится с «Арминией». Поединок начнется в 20:30 по мск. «Боруссия» М — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировала только на восьмой строке в турнирной таблице, тем самым оставшись без путевки в еврокубки.

При подготовке к новому сезону команда из Менхенладбаха в товарищеских матчах по разу разошлась миром и проиграла, а также одержала три виктории. В первой официальной игре она в Кубке Германии добилась на выезде минимальной победы над «Кайзерслаутерном» 1:0.

Чемпионат страны «жеребята» начали неплохо, сыграв вничью 1:1 дома с «Баварией». Однако после этого они поочередно потерпели выездные гостевое поражения от «Байера» 0:4 и «Униона» 1:2.

Все прогнозы на футбол

Отметим, что за шесть последних поединков в Бундеслиге «Боруссии» удалось выиграть всего один раз, еще четыре раза она проигрывала и одну встречу свела вничью.

«Арминия»

«Арминия» в прошлом сезоне успешно справилась с задачей сохранения прописки в Бундеслиги, заняв в итоге 15 место, опередив всего на два очка опасную зону.

В межсезонье билефельдцы провели ряд спаррингов, где чаще проигрывали, чем выигрывали. А новый сезон начали с матча Кубка Германии, в котором переиграли «Байройт» из региональной лиги со счетом 6:3.

В трех стартовых турах чемпионата Германии победить «синим» не удалось, но они также и не проигрывали. Все эти игры завершив вничью — дома с «Фрайбургом» 0:0, в гостях с «Гройтером» 1:1 и с «Айнтрахтом» 1:1 на своем поле.

За 11 последних матчей в Бундеслиге «Арминия» потерпела всего одно поражение, одержав три победы и семь раз сыграв вничью.

В прошлом сезоне «Борусси» дважды взяла верх над «Арминией» — 5:0 и 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 1.49, победа «Арминии» — 6.90, ничья — 4.74.

В предстоящем сражении фаворитами считаются гладбахцы, но не будем забывать, что «Арминия» еще в этом сезоне не проигрывала, и наверняка даст сопернику бой. Поэтому рекомендуем ставить на викторию гостей с форой +1.5.