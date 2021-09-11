ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу
  • 20:53
    • УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года
  • 20:37
    • Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
  • 20:01
    • Англичане обвинили защитника сборной Польши в расизме
    Все новости спорта

    В Леверкузене будет оживленный второй тайм?

    «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Бундеслига, 11 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Байер Прогнозы на Боруссию Д Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Байер» — «Боруссия» Д
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Байер» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Сентября 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
    •

    «Байер»

    «Байер» в начавшемся сезоне настроен весьма решительно. Почему бы «фармацевтам» не побороться за Серебряную салатницу?!

    На текущий момент у «Байера» 7 набранных очков после трех туров. Команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера «Вольфсбурга» на 2 пункта.

    В минувшем туре «Байер» выдал феерический матч. На выезде Патрик Шик и компания разнесли в клочья «Аугсбург» (1:4), причем первые два мяча соперники забили в свои ворота.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Байер» смотрится очень выгодно. Помимо Шика, в отличных кондициях находится Мусса Диаби.

    «Боруссия» Д

    Эта команда пытается вернуться в ранг команд, борющихся за чемпионский титул. Состав у дортмундев шикарный, но пока только по именам.

    На текущий момент «Боруссия» Д занимает 5 место с шестью баллами в активе. Причем забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

  • Трансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября
  • Куда может перейти Хамес Родригес, сколько «РБ Лейпциг» хочет за Дани Ольмо и какого вратаря надеется подписать «Интер» и другие трансферные новости последних дней
  • 06/09/2021

    • В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Дома «Боруссия» Д перестреляла «Хоффенхайм» (3:2).

    Эрлинг Холанн забивает с частотой выстрелов автомата Калашникова. Правда, в чемпионате в активе норвежца всего 3 гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Байер» — за 3.20.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева находятся на подъеме, к тому же имеют надежную линию обороны.

    «Боруссия» Д имеет своем составе такого мастера, как Холанн, и наверняка найдет свой шанс в атаке.

    Обе команды борются за самые высокие места, к тому же имеют в своих составах классных атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.50
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лорьян — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Барыс — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Байер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. В Леверкузене будет оживленный второй тайм?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры