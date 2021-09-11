«Байер»
«Байер» в начавшемся сезоне настроен весьма решительно. Почему бы «фармацевтам» не побороться за Серебряную салатницу?!
На текущий момент у «Байера» 7 набранных очков после трех туров. Команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера «Вольфсбурга» на 2 пункта.
В минувшем туре «Байер» выдал феерический матч. На выезде Патрик Шик и компания разнесли в клочья «Аугсбург» (1:4), причем первые два мяча соперники забили в свои ворота.
«Байер» смотрится очень выгодно. Помимо Шика, в отличных кондициях находится Мусса Диаби.
«Боруссия» Д
Эта команда пытается вернуться в ранг команд, борющихся за чемпионский титул. Состав у дортмундев шикарный, но пока только по именам.
На текущий момент «Боруссия» Д занимает 5 место с шестью баллами в активе. Причем забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Дома «Боруссия» Д перестреляла «Хоффенхайм» (3:2).
Эрлинг Холанн забивает с частотой выстрелов автомата Калашникова. Правда, в чемпионате в активе норвежца всего 3 гола.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Байер» — за 3.20.
Хозяева находятся на подъеме, к тому же имеют надежную линию обороны.
Обе команды борются за самые высокие места, к тому же имеют в своих составах классных атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.25.