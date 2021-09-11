«Байер» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 4-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 16:30 мск. «Байер» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» в начавшемся сезоне настроен весьма решительно. Почему бы «фармацевтам» не побороться за Серебряную салатницу?!

На текущий момент у «Байера» 7 набранных очков после трех туров. Команда занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера «Вольфсбурга» на 2 пункта.

В минувшем туре «Байер» выдал феерический матч. На выезде Патрик Шик и компания разнесли в клочья «Аугсбург» (1:4), причем первые два мяча соперники забили в свои ворота.

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«Байер» смотрится очень выгодно. Помимо Шика, в отличных кондициях находится Мусса Диаби.

«Боруссия» Д

Эта команда пытается вернуться в ранг команд, борющихся за чемпионский титул. Состав у дортмундев шикарный, но пока только по именам.

На текущий момент «Боруссия» Д занимает 5 место с шестью баллами в активе. Причем забила команда 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Дома «Боруссия» Д перестреляла «Хоффенхайм» (3:2).

Эрлинг Холанн забивает с частотой выстрелов автомата Калашникова. Правда, в чемпионате в активе норвежца всего 3 гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 2.10, на ничью за 3.75, а на «Байер» — за 3.20.

Хозяева находятся на подъеме, к тому же имеют надежную линию обороны.

«Боруссия» Д имеет своем составе такого мастера, как Холанн, и наверняка найдет свой шанс в атаке .

Обе команды борются за самые высокие места, к тому же имеют в своих составах классных атакующих игроков. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 2.25.