5 сентября в Набережных Челнах местный КАМАЗ сыграет против «Томи» из Томска в 9-м туре первенства ФНЛ. Стартовый свисток к данной игре будет дан в 18:00 по мск. КАМАЗ — «Томь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

КАМАЗ

КАМАЗ, который поднялся из ПФЛ по итогам прошлого сезона, в ФНЛ после 8-ми туров находится с 14 очками на шестом месте в турнирной таблице, отставая от четвертой строки на два балла.

В первых четырех турах коллектив из Набережных Челнов одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел фиаско от «СКА-Хабаровск» на своем поле со счетом 1:2.

В последующих четырех поединках чемпионата команда добилась трех выигрышей и одну встречу проиграла. В прошлом туре она одержала волевую победу над «Факелом» со счетом 2:1.

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Стоит отметить, что на своем поле КАМАЗ чередует победы и поражения в пяти последних матчах.

«Томь»

«Томь», которая сохранила прописку в ФНЛ только благодаря отправке классом ниже «Чайки», с 10 очками на текущий момент находится на 12-м месте в турнирной таблице.

За первые пять туров текущего чемпионата «сибиряки» потерпели четыре поражения и одну встречу смогли выиграть, одолев во втором игровом дне дома 1:0 «Балтику».

А вот в последующих трех поединках первенства клуб из Томска не знал горечи поражений, одержав две виктории подряд, а в минувшие выходные расписав мировую с «Ротором» 1:1 на своем поле.

Последний свой гостевой матч «Томь» выиграла у «Нефтехимика» 1:0, а перед этим она уступала в четырех подряд выездных поединках.

Последняя встреча этих команд состоялась в сезоне 2015/16. И тогда «Томь» тогда дважды победила — 1:0 в гостях и 2:0 дома.

Прогноз и ставка на КАМАЗ — «Томь»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа КАМАЗа — 2.53, победа «Томи» — 2.94, ничья — 3.13.

На своем поле КАМАЗ, претендующий на стыки, имеет большие шансы на победу над неубедительной в гостях «Томью». В общем, в этой игре ставим на хозяев с 0 форой.