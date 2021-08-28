«Сельта» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. «Сельта» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Команда из Виго традиционно начинает сезон с длительной раскачки. Уже не первый год «Сельта» стартует с неудачных матчей.

В двух стартовых матчах команда набрала лишь один балл. Причем забила «Сельта» один мяч при двух пропущенных в свои ворота.

«Сельта» взяла первый балл только в минувшем туре. Выезд в гости к «Осасуне» завершился сухим паритетом.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Несомненно, «Сельта» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, в минувшем сезоне команда ни разу не пропустила от басков.

«Атлетик»

«Атлетик» начал нынешний сезон на своем уровне. Колючая команда набрала 2 очка в двух встреч, вновь подтвердив статус неуступчивого бойца.

Минувший тур получился для команды весьма удачным. Дома баски расписали мировую с «Барселоной» (1:1).

Более того, в матче с каталонцами «Атлетик» вел в счете вплоть до 75-й минуты. В общем, традиционно эта команда будет давать бой каждому оппоненту.

Выезд в Виго будет также с подтекстом. В прошедшем чемпионате «Атлетик» так и не сумел забить в ворота «Сельты». Пора прерывать неудачную серию?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.40, на ничью за 3.20, а на «Атлетик» — за 3.10.

«Сельта», несмотря на свои проблемы, в последнее время удачно играет с басками .

«Атлетик» стартовал с двух ничьих, и наверняка постарается разжиться очками вновь.

В пользу «Сельты» говорит фактор своего поля и удачный опыт игры с басками в прошлом сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.40.