«Сельта»
Команда из Виго традиционно начинает сезон с длительной раскачки. Уже не первый год «Сельта» стартует с неудачных матчей.
В двух стартовых матчах команда набрала лишь один балл. Причем забила «Сельта» один мяч при двух пропущенных в свои ворота.
«Сельта» взяла первый балл только в минувшем туре. Выезд в гости к «Осасуне» завершился сухим паритетом.
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Несомненно, «Сельта» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, в минувшем сезоне команда ни разу не пропустила от басков.
«Атлетик»
«Атлетик» начал нынешний сезон на своем уровне. Колючая команда набрала 2 очка в двух встреч, вновь подтвердив статус неуступчивого бойца.
Минувший тур получился для команды весьма удачным. Дома баски расписали мировую с «Барселоной» (1:1).
Более того, в матче с каталонцами «Атлетик» вел в счете вплоть до 75-й минуты. В общем, традиционно эта команда будет давать бой каждому оппоненту.
Выезд в Виго будет также с подтекстом. В прошедшем чемпионате «Атлетик» так и не сумел забить в ворота «Сельты». Пора прерывать неудачную серию?!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.40, на ничью за 3.20, а на «Атлетик» — за 3.10.
«Атлетик» стартовал с двух ничьих, и наверняка постарается разжиться очками вновь.
В пользу «Сельты» говорит фактор своего поля и удачный опыт игры с басками в прошлом сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.40.