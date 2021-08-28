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    «Сельта» переиграет басков?

    «Сельта» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Примера, 28 августа 2021 года

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    Яго Аспас
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск. «Сельта» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2021 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Сельта»

    Команда из Виго традиционно начинает сезон с длительной раскачки. Уже не первый год «Сельта» стартует с неудачных матчей.

    В двух стартовых матчах команда набрала лишь один балл. Причем забила «Сельта» один мяч при двух пропущенных в свои ворота.

    «Сельта» взяла первый балл только в минувшем туре. Выезд в гости к «Осасуне» завершился сухим паритетом.

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    Несомненно, «Сельта» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, в минувшем сезоне команда ни разу не пропустила от басков.

    «Атлетик»

    «Атлетик» начал нынешний сезон на своем уровне. Колючая команда набрала 2 очка в двух встреч, вновь подтвердив статус неуступчивого бойца.

    Минувший тур получился для команды весьма удачным. Дома баски расписали мировую с «Барселоной» (1:1).

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    • Более того, в матче с каталонцами «Атлетик» вел в счете вплоть до 75-й минуты. В общем, традиционно эта команда будет давать бой каждому оппоненту.

    Выезд в Виго будет также с подтекстом. В прошедшем чемпионате «Атлетик» так и не сумел забить в ворота «Сельты». Пора прерывать неудачную серию?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.40, на ничью за 3.20, а на «Атлетик» — за 3.10.

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    «Сельта», несмотря на свои проблемы, в последнее время удачно играет с басками.

    «Атлетик» стартовал с двух ничьих, и наверняка постарается разжиться очками вновь.

    В пользу «Сельты» говорит фактор своего поля и удачный опыт игры с басками в прошлом сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.40.

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    «Сельта» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Сельта» переиграет басков?
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