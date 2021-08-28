«Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа в Бирмингеме, начало — в 17:00 мск. «Астон Вилла» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в новом чемпионате стартовала с гостевого поражения от «Уотфорда» со счетом 2:3. Бирмингемцы, судя по всему, недооценили соперника, который только что вернулся из Чемпионшипа.

Впрочем, расстраивались в клубе недолго. Во втором туре «Астон Вилла» уверенно обыграла на своем поле «Ньюкасл» — 2:0. Один из мячей забил новичок команды Дэнни Ингз, отличившийся и в игре с «Уотфордом».

Среди недели «Астон Вилла» разгромила в Кубке английской лиги «Бэрроу» со счетом 6:0.

Летом, как известно, команду Дина Смита покинул Джек Грилиш, за которого «Манчестер Сити» заплатил больше 100 миллионов фунтов.

«Брентфорд»

Тем временем дебютант АПЛ стартовал с дерзкой победы над «Арсеналом» — 2:0. «Брентфорд» просто идеально воспользовался всевозможными проблемами «канониров», в том числе кадровыми.

После этого была непростая гостевая встреча с «Кристал Пэлас», которая завершилась вничью — 0:0. «Брентфорд» снова надежно сыграл в обороне.

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Как и «Астон Вилла», команда Томаса Франка тоже вышла в следующий раунд Кубка лиги. «Брентфорд» выиграл на своем поле у «Форест Грин Роверс» (3:1).

Прогноз и ставка

На «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Брентфорда» — за 3.84.

Честно говоря, с трудом верится, что гости не пропустят в третьем матче АПЛ кряду. А тем более на поле упертой «Астон Виллы», у которой теперь есть Ингз.

Склоняемся к тому, что «Брентфорд» на этот раз не только пропустит, но проиграет.

Ставка — победа «Астон Виллы» за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Астон Виллы» больше 1,5 за 2.02.