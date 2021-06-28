28 июня в полночь по московскому времени стартует матча последнего тура групповой стадии Копа Америка, в котором Бразилия сыграет с Эквадором. Бразилия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Бразилия давно обеспечила себе место в плей-офф, еще после второго тура. Подопечные Тите выиграли все три встречи и набрали 9 очков. Таким образом, они возглавляют таблицу группы B. Причем отрыв от Колумбии (2) составляет 5 пунктов.

В первом туре сборная Бразилии обыграла Венесуэлу со счетом 3:0. Во втором матче команда взяла планку выше и забилу уже 4 мяча Перу. «Избранным» не удалось сохранить графу пропущенных мячей на нуле — они пропустили от колумбийцев, но выиграли 2:1.

С учетом квалификации на чемпионат мира 2022 года бразильцы выиграли 9 матчей подряд. До пропущенного от Колумбии гола «Желто-синие» не пропускали 6 поединков.

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В составе бразильской команды травмирован защитник мадридского «Атлетико» Фелипе.

Эквадор

Для эквадорцев это будет решающая игра, так как команда имеет всего набранных балла, как и Венесуэла. Пока что гости занимают 4 место — последнее, которое позволяет выйти в плей-офф. Ну а венесуэльцы сыграют с Перу. Все будет зависеть от результатов этого тура.

Сборная Эквадора еще не побеждала на этом Копа Америка. У нее поражение и две ничьи. По голам — 4 забитых и 5 пропущенных.

В первом туре «Триколоры» минимально уступили Колумбии. В остальных двух случаях коллектив играл вничью с Перу и Венесуэлой (2:2). Причем эквадорцы постоянно выходили вперед.

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На данный момент безвыигрышная серия Эквадора достигла отметки в 5 поединков — 3 поражения и 2 ничьи.

Прогноз и ставка

Бразилия — ожидаемый фаворит поединка. На ее победу выставлен коэффициент 1.35. Победа Эквадора дается букмекерами с котировкой 11.00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.90.

Бразилия исправно забивает не менее двух голов уже шесть матчей подряд. Эквадор пропустил по два гола от Перу и Венесуэлы — не самых сильных команд группы.

В таком случае мы предлагаем поставить на то, что Бразилия забьет больше двух голов. Это отличная подстраховка, в случае, если «Селесао» не смогут перевалить за отметку в 2 мяча. Кстати, в прошлом очном матче (5 июня 2021 года) подопечные Тите выиграли 2:0.

В трех из четырех матчей Бразилия побеждала выигрывала первый тайм. Поставить на победу бразильцев в первом тайме можно с коэффициентом 1.84.