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    Результативность бразильцев должна остаться на том же уровне

    Бразилия — Эквадор. Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Копа Америка, 28 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Эквадор
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    28 июня в полночь по московскому времени стартует матча последнего тура групповой стадии Копа Америка, в котором Бразилия сыграет с Эквадором. Бразилия — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 28 Июня 2021 года
    Бразилия
  • Бразилиа
    •  Бразилия 00:00 Эквадор Эквадор
  • Кито
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.33
  • X
  • 4.85
  • 2
  • 10.20
  • Ставка!
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    Бразилия

    Бразилия давно обеспечила себе место в плей-офф, еще после второго тура. Подопечные Тите выиграли все три встречи и набрали 9 очков. Таким образом, они возглавляют таблицу группы B. Причем отрыв от Колумбии (2) составляет 5 пунктов.

    В первом туре сборная Бразилии обыграла Венесуэлу со счетом 3:0. Во втором матче команда взяла планку выше и забилу уже 4 мяча Перу. «Избранным» не удалось сохранить графу пропущенных мячей на нуле — они пропустили от колумбийцев, но выиграли 2:1.

    С учетом квалификации на чемпионат мира 2022 года бразильцы выиграли 9 матчей подряд. До пропущенного от Колумбии гола «Желто-синие» не пропускали 6 поединков.

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    В составе бразильской команды травмирован защитник мадридского «Атлетико» Фелипе.

    Эквадор

    Для эквадорцев это будет решающая игра, так как команда имеет всего набранных балла, как и Венесуэла. Пока что гости занимают 4 место — последнее, которое позволяет выйти в плей-офф. Ну а венесуэльцы сыграют с Перу. Все будет зависеть от результатов этого тура.

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    • Сборная Эквадора еще не побеждала на этом Копа Америка. У нее поражение и две ничьи. По голам — 4 забитых и 5 пропущенных.

    В первом туре «Триколоры» минимально уступили Колумбии. В остальных двух случаях коллектив играл вничью с Перу и Венесуэлой (2:2). Причем эквадорцы постоянно выходили вперед.

    Календарь и таблица Евро-2020

    На данный момент безвыигрышная серия Эквадора достигла отметки в 5 поединков — 3 поражения и 2 ничьи.

    Прогноз и ставка

    Бразилия — ожидаемый фаворит поединка. На ее победу выставлен коэффициент 1.35. Победа Эквадора дается букмекерами с котировкой 11.00. Поставить на ничью можно с коэффициентом 4.90.

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    Бразилия исправно забивает не менее двух голов уже шесть матчей подряд. Эквадор пропустил по два гола от Перу и Венесуэлы — не самых сильных команд группы.

    В таком случае мы предлагаем поставить на то, что Бразилия забьет больше двух голов. Это отличная подстраховка, в случае, если «Селесао» не смогут перевалить за отметку в 2 мяча. Кстати, в прошлом очном матче (5 июня 2021 года) подопечные Тите выиграли 2:0.

    В трех из четырех матчей Бразилия побеждала выигрывала первый тайм. Поставить на победу бразильцев в первом тайме можно с коэффициентом 1.84.

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    Бразилия — Эквадор: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.06.2021. Прогнозы на футбол. Результативность бразильцев должна остаться на том же уровне
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