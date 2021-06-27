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    Калифорницы разживутся очками в Сан-Хосе

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол, МЛС, 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    Чичарито
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сан-Хосе Эрткуэйкс» в родных стенах сразится с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра пройдет в ночь на 27 июня, начало — в 05:00 по мск. «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сан-Хосе Эрткуэйкс»

    «Сан-Хосе Эртквейкс» по итогам десяти туров набрал десять пунктов и находится на десятой строке в Западной конференции, выиграв три встречи при шести фиаско и одной мировой.

    Стартовали «черно-синие» с выездного проигрыша от «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2, после чего вышли победителями из трех матчей подряд, дважды сыграв дома и раз — на выезде.

    К данной игре «Сан-Хосе» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой потерпел неудачи в пяти встречах, а также сыграл вничью с «Остином» (0:0) вне родных стен.

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    К данному поединку коллектив подходит после разгромного выездного фиаско от «Орландо Сити» со счетом 0:5.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» после девяти проведенных игр находится на третьей строке в турнирной таблице Западной конференции, имея на счету 18 баллов, уступая шесть пунктов лидеру.

    «Галактикос» в текущем первенстве еще не играли вничью, выиграли шесть игр при трех поражениях, забив и пропустив по 14 голов. Стартовали они с двух побед подряд, после чего раз проиграли и дважды выиграли.

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    • Затем калифорнийцы стали чередовать проигрыши с викториями. В этот период они уступили в гостях 0:3 «Портленду» и 1:2 «Сиэтлу» на своей территории.

    А выигрыши «Лос-Анджелес Гэлакси» добыл над «Сан-Хосе» 1:0 в родных стенах и над «Ванкувером» на выезде 2:1 в минувшем игровом дне.

    В текущем сезоне калифорнийцы дома обыграли «Сан-Хосе» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне дважды победили «Эртквейкс» (4:0 и 2:1), раз была ничья (0:0) и один раз верх взяли «Гэлакси» (3:2).

    Прогноз и ставка на «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сан-Хосе Эрткуэйкс» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 3.22, ничья оценена — в 4.04.

    Прогнозируем, что калифорнийцы не уступят в данном поединке, потому что хозяева сейчас пребывают уж в очень плачевном состоянии.

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    «Сан-Хосе Эрткуэйкс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 27.06.2021. Прогнозы на футбол. Калифорницы разживутся очками в Сан-Хосе
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