Украина сыграет на своем поле с Австрией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 21 июня, начало — в 19:00 мск. Украина — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Украина — Австрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Украины

К решающей битве с австрийцами сборная Украины подходит в боевом настроении. Пусть даже победа над Северной Македонией (2:1) вышла нервной.

Из травмированных стоит выделить лишь Александра Зубкова. Остальные игроки команды Андрея Шевченко рвутся в бой.

Забивают в составе украинцев пока только Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Да и вообще, команда Шевченко проявляет себя достойно.

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Против австрийцев сборная Украины играет с переменным успехом. Из двух очных встреч украинцы по разу победили и уступили.

Сборная Австрии

Австрийцам проигрывать категорически нельзя, и даже ничья команду может не спасти! Что интересно, у украинцев преимущество лишь в количестве забитых мячей — 4 против 3 у австрийцев.

В кадровом плане у сборной Австрии относительный штиль. Лишь скандальный Марко Арнаутович вряд ли поможет своим партнерам. А точно не сможет сыграть хавбек Валентино Лазаро, получивший травму в матче с голландцами.

Австрийцы неплохо атакуют, но три гола в ворота македонцев — отнюдь не показатель. С голландцами нападение команды молчало…

Вся надежда на Марселя Забитцера, хорошо проявившего себя в первой встрече. В любом случае, Австрия понесется в атаку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Украину за 3.60, на ничью за 2.05, а на Австрию — за 3.78.

Украинцев устроит и ничья, но команда Шевченко наверняка подстрахуется и начнет встречу активно.

Австрийцы пойдут вперед с первых минут, что даст возможность украинцам контратаковать.

Украинцы в каждом матче забивают по два мяча, и наверняка ударно начнут отчетный поединок. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — П1 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 4.10. Для остальных — более умеренный прогноз.