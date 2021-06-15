Саудовская Аравия
Национальная команда Саудовской Аравии перед заключительным туром с 17 очками занимает первую строку, но конкурент в лице Узбекистана отстает всего на два очка. Для победы в этом раунде хозяев устоит и ничья.
За всю турнирную дистанцию «орлы пустыни»
Несколько дней тому назад саудиты не без проблем справились со сборной Сингапура, выиграв 2:0, забив оба мяча уже в самой концовке игры. Еще в этом году они переиграли 3:0 Йемен и 5:0 Палестину.
Своего предстоящего соперника Саудовская Аравия в первом круге обыграла на его поле со счетом 3:2, а потери очков пришлись на гостевые игры с палестинцами 0:0 и йеменцами 2:2.
Узбекистан
Сборная Узбекистана расположилась вслед за своим соперником, уступая ему два очка. Для продолжения борьбы гостям нужна победа, но может даже хватить ничьи, если конкуренты в рейтинг команд, занявших вторые места, сыграют не лучше их.
«Белые волки» в текущей отборочной компании добились пяти викторий и дважды проиграли. Поражения были от своего предстоящего противника 2:3 и Палестины 0:2.
В других матчах узбеки неизменно выигрывали с общим счетом 16:1. Так, несколько дней тому назад они не без труда одолели 1:0 Йемен, а немного ранее разгромили 5:0 Сингапур.
Между собой эти сборные провели десять встреч, где в шести случаях побеждали саудиты, трижды викторию праздновали узбеки и раз была мировая.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.55.
На викторию Узбекистана дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.
Так как на кону будет стоять билет в следующий раунд, то от команд вполне можно ожидать результата, устраивающий обе стороны. В общем, ставим в этой игре на ничью.