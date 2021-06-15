Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Голландия — УкраинаЛучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины В 1-м туре Бельгия разгромила РоссиюБельгия вряд ли выиграет Евро-2020 из-за обороны Андрей Ярмоленко против Дейли БлиндаРасклады Евро-2020: Группа C
  • 08:03
    • Эриксен рассказал о своем самочувствии
  • 06:55
    • Сборная Бразилии разгромила Венесуэлу в стартовом матче Кубка Америки-2021
  • 23:52
    • Сборная Голландии вырвала победу у Украины в матче Евро-2020
  • 20:39
    • Джокович второй раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»
  • 20:57
    • Австрия с отрывом обыграла Северную Македонию на Евро-2020
  • 18:05
    • Гол Стерлинга принес сборной Англии победу над Хорватией на Евро-2020
  • 19:32
    • Поветкин объявил о завершении карьеры
    Все новости спорта

    Команды выдадут устраивающий обе стороны результат

    Саудовская Аравия — Узбекистан. Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Узбекистан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Саудовская Аравия — Узбекистан
    Во вторник, 11 июня, в 10-м туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Саудовской Аравии сыграет с Узбекистаном. Игра пройдет в аравийском городе Рияд, начало — в 21:00 по мск. Саудовская Аравия — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Саудовская Аравия

    Национальная команда Саудовской Аравии перед заключительным туром с 17 очками занимает первую строку, но конкурент в лице Узбекистана отстает всего на два очка. Для победы в этом раунде хозяев устоит и ничья.

    За всю турнирную дистанцию «орлы пустыни» не знали горечи поражений, выиграв пять встреч и дважды сыграв вничью, забив за семь игр 19 мячей всего при четырех пропущенных.

    Несколько дней тому назад саудиты не без проблем справились со сборной Сингапура, выиграв 2:0, забив оба мяча уже в самой концовке игры. Еще в этом году они переиграли 3:0 Йемен и 5:0 Палестину.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Своего предстоящего соперника Саудовская Аравия в первом круге обыграла на его поле со счетом 3:2, а потери очков пришлись на гостевые игры с палестинцами 0:0 и йеменцами 2:2.

    Узбекистан

    Сборная Узбекистана расположилась вслед за своим соперником, уступая ему два очка. Для продолжения борьбы гостям нужна победа, но может даже хватить ничьи, если конкуренты в рейтинг команд, занявших вторые места, сыграют не лучше их.

    «Белые волки» в текущей отборочной компании добились пяти викторий и дважды проиграли. Поражения были от своего предстоящего противника 2:3 и Палестины 0:2.

  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
  • Сборная Бельгии разгромила со счетом 3:0 команду России в матче 1-го тура группы В на Евро-2020. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В других матчах узбеки неизменно выигрывали с общим счетом 16:1. Так, несколько дней тому назад они не без труда одолели 1:0 Йемен, а немного ранее разгромили 5:0 Сингапур.

    Между собой эти сборные провели десять встреч, где в шести случаях побеждали саудиты, трижды викторию праздновали узбеки и раз была мировая.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.55.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию Узбекистана дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.

    Так как на кону будет стоять билет в следующий раунд, то от команд вполне можно ожидать результата, устраивающий обе стороны. В общем, ставим в этой игре на ничью.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Касаткина — Херцог
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Ивашко — Федерер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Польша — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.20
  • Экспресс дня 14 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.52
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.36
  • Прогноз на матч Группа D на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.33
  • Прогноз на матч Группа C на Евро-2020
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Голландия — Украина
  • Лучший матч тура. Сборная Голландии вырвала победу у Украины
    • 01:11     Бельгия — Россия
  • Беспомощность. Сборная России начала Евро-2020 с крупного поражения
    • Вчера в 00:57     Дания — Финляндия
  • Драма в Копенгагене. Финны обыграли Данию в прерванном матче
    • 23:31 12/06/2021
    Саудовская Аравия — Узбекистан: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 15.06.2021. Прогнозы на футбол. Команды выдадут устраивающий обе стороны результат
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры