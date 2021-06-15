Во вторник, 11 июня, в 10-м туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Саудовской Аравии сыграет с Узбекистаном. Игра пройдет в аравийском городе Рияд, начало — в 21:00 по мск. Саудовская Аравия — Узбекистан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Саудовская Аравия

Национальная команда Саудовской Аравии перед заключительным туром с 17 очками занимает первую строку, но конкурент в лице Узбекистана отстает всего на два очка. Для победы в этом раунде хозяев устоит и ничья.

За всю турнирную дистанцию «орлы пустыни» не знали горечи поражений , выиграв пять встреч и дважды сыграв вничью, забив за семь игр 19 мячей всего при четырех пропущенных.

Несколько дней тому назад саудиты не без проблем справились со сборной Сингапура, выиграв 2:0, забив оба мяча уже в самой концовке игры. Еще в этом году они переиграли 3:0 Йемен и 5:0 Палестину.

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Своего предстоящего соперника Саудовская Аравия в первом круге обыграла на его поле со счетом 3:2, а потери очков пришлись на гостевые игры с палестинцами 0:0 и йеменцами 2:2.

Узбекистан

Сборная Узбекистана расположилась вслед за своим соперником, уступая ему два очка. Для продолжения борьбы гостям нужна победа, но может даже хватить ничьи, если конкуренты в рейтинг команд, занявших вторые места, сыграют не лучше их.

«Белые волки» в текущей отборочной компании добились пяти викторий и дважды проиграли. Поражения были от своего предстоящего противника 2:3 и Палестины 0:2.

В других матчах узбеки неизменно выигрывали с общим счетом 16:1. Так, несколько дней тому назад они не без труда одолели 1:0 Йемен, а немного ранее разгромили 5:0 Сингапур.

Между собой эти сборные провели десять встреч, где в шести случаях побеждали саудиты, трижды викторию праздновали узбеки и раз была мировая.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Саудовской Аравии предлагают — 1.55.

На викторию Узбекистана дают — 4.80, ничья оценена — в 3.90.

Так как на кону будет стоять билет в следующий раунд, то от команд вполне можно ожидать результата, устраивающий обе стороны. В общем, ставим в этой игре на ничью.